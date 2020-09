Clubicoon Lex Immers is niet langer speler van ADO Den Haag. De middenvelder en de club hebben donderdag ondanks een contract tot medio 2022 "in goed overleg" besloten om uit elkaar te gaan.

De 34-jarige Immers speelde in totaal 258 wedstrijden voor ADO, verdeeld over twee periodes. Hij debuteerde in 2007 bij de formatie uit Zuid-Holland, die toen nog actief was in de Eerste Divisie.

In 2012 vertrok Immers bij ADO, om vervolgens in 2017, na avonturen bij Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge, weer terug te keren. Hij was goed voor in totaal 49 doelpunten en 31 assists. Het is nog niet bekend wat de rechtspoot nu gaat doen.

"Natuurlijk voelt het raar om de club te verlaten na in totaal acht seizoenen in het eerste elftal te hebben gespeeld. Maar het gevoel dat bij mij overheerst is dat ADO Den Haag enorm veel betekend heeft in mijn leven", zegt Immers op de website van ADO.

"Ik heb een geweldige periode gehad bij deze mooie club en heb het prachtige shirt altijd met trots gedragen. Hoewel ik me ga richten op iets nieuws, zal ik alle mooie herinneringen bij ADO Den Haag voor altijd blijven koesteren en zal mijn liefde voor de club nooit verdwijnen."

Immers is al de tweede clubicoon die ADO Den Haag deze zomer verlaat. Eerder maakte Tom Beugelsdijk, goed voor 191 duels voor ADO, de overstap naar Sparta Rotterdam.