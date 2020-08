Olympique Lyon kan zondag voor de vijfde keer op rij de Champions League voor vrouwen winnen. Met Shanice van de Sanden als invaller was de ploeg woensdag in een Frans onderonsje met 1-0 te sterk voor Paris Saint-Germain.

Lyon neemt het in de finale in San Sebastian op tegen VfL Wolfsburg. De ploeg van verdediger Dominique Janssen versloeg het FC Barcelona van Lieke Martens dinsdag met 1-0.

De overwinning van Lyon tegen PSG kwam moeizaam tot stand. Vlak nadat Grace Geyoro (PSG) met twee keer geel van het veld was gestuurd, maakte Wendie Renard op neutraal terrein in Bilbao in de 67e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Omdat Nikita Parris een kwartier voor tijd eveneens haar tweede gele kaart kreeg, moest ook Lyon in de slotfase verder met tien spelers. Oranje-international Van de Sanden mocht drie minuten voor tijd invallen en sleepte met haar ploeg de nipte voorsprong over de streep.

Lyon hoopt de Champions League in totaal voor de zevende keer in de wacht te slepen. Voor de succesreeks van de afgelopen vier jaar, won de ploeg het toernooi al in 2011 en 2012. Voor Wolfsburg staat de teller op twee eindzeges (2013 en 2014).

De beslissende fase van de Champions League bij de vrouwen wordt afgewerkt in Spanje, in de stadions van Athletic Club en Real Sociedad. Net als bij de mannen blijven returns daarbij achterwege. De finale is zondag om 20.00 uur.