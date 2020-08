Chelsea heeft zich woensdag versterkt met Ben Chilwell. De Engelse linksback komt voor naar verluidt ruim 55 miljoen euro over van Leicester City en tekent een contract voor vijf jaar in Londen.

Chilwell krijgt de voorkeur boven Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback van Ajax stond volgens Engelse media ook in de belangstelling van Chelsea.

Bij Leicester City doorliep Chilwell de jeugdopleiding en maakte hij eind 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Na een verhuurperiode van een jaar bij Huddersfield Town speelde hij de afgelopen vier seizoenen voor 'The Foxes'.

Daarin kwam de verdediger tot in totaal 99 competitiewedstrijden, waarin hij vier keer trefzeker was. In september 2018 maakte hij zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg, waarvoor hij inmiddels acht interlands heeft gespeeld.

Chelsea legde eerder Ziyech en Werner vast

Voor Chelsea is Chilwell al de derde grote zomeraankoop. Eerder nam de club Hakim Ziyech al voor 45 miljoen euro over van Ajax en maakte Timo Werner voor circa 55 miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar Stamford Bridge.

Mogelijk blijft het voor Chelsea niet bij de komst van Chilwell, Werner en Ziyech. 'The Blues' worden ook nadrukkelijk in verband gebracht met Bayer Leverkusen-sterspeler Kai Havertz.

Ook zag Chelsea deze zomer met onder anderen Álvaro Morata (Atlético Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Willian (Arsenal) en Pedro (AS Roma) al meerdere spelers vertrekken.