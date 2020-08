Feyenoord wil nog voor het begin van het nieuwe seizoen een centrale verdediger en een middenvelder aantrekken. Volgens technisch directeur Frank Arnesen willen de Rotterdammers de Portugees João Carlos Teixeira vastleggen en neemt de club definitief afscheid van Crysencio Summerville.

"We zijn nog bezig met twee spelers. We willen graag een centrale verdediger en een middenvelder die anders is dan wat we hebben", vertelt Arnesen woensdag aan Rijnmond.

Teixeira staat momenteel onder contract bij Vitória Guimarães. Arnesen hoopt dat er deze week nog meer duidelijkheid komt over de 27-jarige middenvelder. "Het is nog niet concreet, maar ik hoop de komende dagen meer te weten."

Mocht de transfer van Teixeira afketsen, dan komt Jonathan de Guzman in beeld. De 32-jarige middenvelder, die van 2005 tot en met 2010 uitkwam voor Feyenoord, is transfervrij sinds zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt. "Hij staat op onze lijst, maar we zijn nu eerst bezig met Teixeira", aldus Arnesen.

Crysencio Summerville wilde zijn contract bij Feyenoord niet verlengen. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord neemt afscheid van Summerville

Vanwege de blessure van Sven van Beek, die langdurig is uitgeschakeld doordat hij een enkeloperatie moet ondergaan, wil Feyenoord zich sowieso nog versterken met een verdediger. Wel maakte Wouter Burger tijdens de afgelopen oefenduels indruk op zijn nieuwe positie centraal in de verdediging.

"Ik heb onze centrale verdediger Wouter Burger gezien en die deed het niet onaardig", laat Arnesen weten. "Dit was bijna een openbaring. Wouter heeft altijd op het middenveld gespeeld en nu twee keer centraal achterin, waar hij veel beter uitkomt met zijn linkervoet. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven zoeken naar een centrale verdediger."

De Deen hoopt de huidige selectie zoveel mogelijk bij elkaar te houden, al is daarin geen plaats meer voor Summerville. De achttienjarige aanvaller weigerde zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen en werd daarom door Feyenoord teruggezet naar het onder 21-elftal.

"We hebben met elkaar een deadline afgesproken, met daarin de vraag of hij op onze aanbieding ingaat of niet. Hij heeft gezegd dat hij wat anders gaat zoeken en daarmee staat hij volledig in zijn recht", zegt Arnesen. "Ik vind het wel hartstikke jammer dat hij niet meegaat in onze filosofie voor de toekomst."

