Daley Blind traint voorlopig niet mee bij Ajax. De verdediger, die dinsdag in het oefenduel met Hertha BSC (1-0) in elkaar zakte, maakt het naar omstandigheden goed, maar wordt wel nader onderzocht.

De dertigjarige Blind was woensdagochtend op sportpark de Toekomst en voelt zich goed, zo meldt de Amsterdamse club in een korte verklaring op de site. In afwachting van de uitslagen van de onderzoeken blijft de Oranje-international voorlopig nog wel aan de kant.

Blind ging in de Johan Cruijff ArenA tien minuten voor tijd opeens naar de grond, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Nadat de medische staf van Ajax bij hem was gekomen, leek Blind naar zijn borst te gebaren. Uiteindelijk kon hij wel zelf overeind komen en van het veld lopen om gewisseld te worden.

Na afloop van de wedstrijd nam Ajax-trainer Erik ten Hag de meeste zorgen weg door te zeggen dat de inwendige defibrillator bij Blind was afgegaan. Blind speelt met een defibrillator sinds hij eind vorig jaar in het Champions League-duel met Valencia uit het niets naar de grond ging.

In de onderzoeken die daaruit volgden werd Blind gediagnosticeerd met een ontstoken hartspier. Daardoor kon hij twee maanden niet voetballen.

Ajax oefent in de aanloop naar het Eredivisie-seizoen komende week ook nog in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt (zaterdag) en Union Berlin (zondag), om vervolgens op 13 september aan de competitie te beginnen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.