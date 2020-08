FC Barcelona heeft woensdag bevestigd dat Lionel Messi na een periode van bijna twintig jaar wil vertrekken. De Catalaanse club hoopt de sterspeler echter voor de club te behouden.

Spaanse media meldden dinsdag al dat de 33-jarige Messi Barcelona heeft verzocht om zijn tot medio 2021 lopende contract te laten ontbinden. In die verbintenis is namelijk een vertrekclausule opgenomen en daar wil Messi nu gebruik van maken, zodat hij transfervrij kan vertrekken.

Technisch directeur Ramón Planes bevestigde woensdag de vertrekwens van de Argentijn. "Het is belangrijk nieuws, maar we zien bij Barcelona nog altijd een toekomst voor ons mét Messi. We willen een winnend team bouwen met de beste speler ter wereld. De toekomst is mooi en we willen dat hij blijft."

Planes, die onlangs Éric Abidal opvolgde als technisch directeur, liet zich verder niet uit over de veelbesproken vertrekclausule. Volgens Spaanse media is die optie op een transfervrij vertrek op 31 mei verlopen, maar claimt Messi dat de clausule door de coronacrisis nog altijd van kracht is.

"We rekenen op Messi voor de toekomst en gaan hem intern proberen te overtuigen om te blijven", aldus Planes. "Het huwelijk tussen hem en de club is zeer succesvol en we willen dat het een vervolg krijgt. Het is niet de bedoeling dat dit leidt tot een geschil, want dat verdienen beide partijen niet."

Koeman had gesprek met Messi

Het transferverzoek van Messi volgt na een slecht seizoen van Barcelona. De Catalanen grepen naast iedere prijs en werden op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Champions League. Bayern München was in de kwartfinales met liefst 8-2 te sterk voor Barcelona, dat na die blamage een reorganisatie beloofde.

Enkele dagen na de uitschakeling werd trainer Quique Setién ontslagen en Ronald Koeman aangesteld als diens opvolger. De voormalige bondscoach van Oranje zei bij zijn presentatie dat hij Messi graag voor de club wilde behouden en dat hij snel met hem in gesprek zou gaan, maar Koeman heeft zijn sterspeler niet kunnen overtuigen.

Messi wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden en de beste speler die ooit het shirt van FC Barcelona heeft gedragen. De Argentijn, die in 2001 begon in de jeugdopleiding, speelde liefst 731 officiële wedstrijden voor de Spaanse topclub en was goed voor 634 doelpunten en 285 assists.

Met 'Barça' won Messi 34 prijzen, waarvan 4 keer de Champions League en 10 keer de landstitel. Hij werd zes keer tot Wereldvoetballer van het Jaar gekroond.