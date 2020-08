AZ begint woensdag na een aantal turbulente maanden officieel aan het seizoen. De Alkmaarders willen definitief aanhaken bij de top in de Eredivisie en om dat te bereiken lijken ze zich wat harder op te stellen dan voorheen. "Als je een paar keer tegen het zere been wordt getrapt dan mag je best wel reageren."

Voor AZ was het staken van de Eredivisie in maart vanwege de coronacrisis een hard gelag. De ploeg van trainer Arne Slot deed met nog negen speelrondes te gaan volop mee in de strijd om de landstitel, maar doordat AZ een minder doelsaldo had dan Ajax werden de Alkmaarders door de KNVB als tweede gerangschikt en de Amsterdammers als eerste.

Het was het begin van geruzie tussen AZ en de KNVB. De club meende door de twee competitiezeges op Ajax recht te hebben op de eerste plaats en daarmee het beste Europese ticket, maar de Nederlandse voetbalbond ging daar niet in mee. AZ stapte daarop zonder dat de KNVB en Ajax het wisten naar de UEFA, maar kreeg ook daar geen gehoor.

"AZ heeft het niet goed aangepakt door stiekem bij de UEFA aan te kloppen, maar dat is iedereen allang weer vergeten. De club heeft nog steeds de gunfactor. Het heeft er echt niet voor gezorgd dat de verhoudingen tussen AZ en bijvoorbeeld Ajax nu op scherp staan", zegt Barry van Galen, die tussen 1997 en 2006 bij AZ speelde.

"Als je een paar keer tegen het zere been wordt geschopt, dan mag je best reageren. Iedereen zou dan wat kribbiger worden. Zeker als je, en dat was zo in het geval van AZ, gelijk hebt. De club heeft zichzelf echt niet in de voet geschoten", aldus Kees Kist, die in twee periodes (1972-1982 en 1984/1985) het shirt van AZ droeg.

De spelers van AZ vieren de dominante 0-2-zege op bezoek bij Ajax in maart. (Foto: Getty Images)

'Je wordt er niet populairder op als je dreigt mee te doen'

Toch was de actie van AZ typerend voor de gedaantewisseling die de club heeft ondergaan. AZ neemt niet langer enkel genoegen met Europees voetbal, maar streeft ernaar om de hegemonie van de traditionele top drie te doorbreken. Er worden niet langer spelers verkocht aan Ajax, Feyenoord en PSV.

"Het is mooi dat AZ zo ambitieus is. De club hoeft zich ook helemaal niet minder te voelen dan de rest. Dat zullen sommigen misschien niet leuk vinden, maar je wordt er sowieso niet populairder op als je dreigt mee te doen. Dan vinden ze je al vrij snel vervelend. Laat ze dat maar denken", vertelt Van Galen.

"Het is bewonderenswaardig dat AZ zo groot denkt. In mijn tijd en nog tot voor kort werden de beste spelers elk jaar weggeplukt door de concurrentie, maar AZ heeft het nu financieel gezien uitstekend op orde en het geld dus zeker niet meer nodig. Dan moet je de anderen ook niet sterker maken", voegt Kist toe.

De twee kersverse internationals van het Nederlands elftal bij AZ: Calvin Stengs en Myron Boadu. (Foto: Pro Shots)

'De lengte van de transfermarkt kan een probleem worden'

AZ liep door de tweede plaats tientallen miljoenen euro's mis (de gegarandeerde inkomsten bij plaatsing voor de Champions League) en moet woensdag al aantreden in de tweede voorronde van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Tegenstander is Viktoria Plzen, de nummer twee van Tsjechië.

"Normaal gesproken moet AZ kunnen winnen, maar de voorbereiding verliep natuurlijk niet geheel vlekkeloos met de blessuregevallen en de resultaten", doelt Van Galen op de afwezigheid van onder anderen Calvin Stengs en Myron Boadu in een aantal oefenduels en de vele nederlagen.

"AZ staat er op dit moment goed voor en kan weer net zoveel succes boeken als vorig seizoen. Probleem is wel dat de transfermarkt nog ruim een maand open is. De club kan zomaar nog Stengs, Boadu en Koopmeiners kwijtraken en dan ziet de wereld er opeens heel anders uit", besluit Kist.

Om alsnog toegang te krijgen tot de groepsfase van de Champions League moet AZ liefst drie voorrondes overleven. Mochten de Noord-Hollanders verliezen van Plzen - de tweede en derde voorronde worden beslist over één wedstrijd - dan stromen ze in in de derde voorronde van de Europa League.