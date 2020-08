Dominique Janssen heeft dinsdag met VfL Wolfsburg de finale van de Champions League bereikt. De Duitse club was in de halve finales in het Spaanse San Sebastian met 1-0 te sterk voor FC Barcelona, waar Lieke Martens een paar minuten voor tijd inviel.

Fridolina Rolfö was voor Wolfsburg de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd, een intikker in de 58e minuut na een scrimmage voor het doel van FC Barcelona. Ondanks het inbrengen van Martens vier minuten voor tijd kon de verliezend finalist van vorig jaar een nederlaag en de daarmee gepaarde uitschakeling niet voorkomen.

Bij tweevoudig Champions League-winnaar Wolfsburg speelde Janssen de hele wedstrijd. De 25-jarige Oranje-international, die sinds 2019 voor de Duitse grootmacht speelt, stond opgesteld als centrale verdediger.

Wolfsburg neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, die woensdag op het programma staat. Bij Olympique Lyon speelt Oranje-international Shanice van de Sanden.

Het finaletoernooi van de Champions League bij de vrouwen wordt afgewerkt in de twee Spaanse speelsteden San Sebastian en Bilbao. De finale is zondag om 20.00 uur in Estadio Anoeta in San Sebastian.