Erwin van de Looi gaat het Nederlands elftal van interim-bondscoach Dwight Lodeweges assisteren tijdens de interlandperiode in september. De coach van Jong Oranje is na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman als assistent op interimbasis toegevoegd aan de technische staf van Oranje, meldt de KNVB dinsdag.

De voetbalbond schrijft in een verklaring dat na het vertrek van Koeman naar FC Barcelona behoefte was aan extra mankracht in de staf. Naast Lodeweges was assistent Maarten Stekelenburg het enige overgebleven lid van de technische staf.

Van de Looi blijft betrokken bij het Nederlands elftal zolang de KNVB geen opvolger van Koeman heeft benoemd. Zijn plek bij Jong Oranje wordt overgenomen door Marcel Groninger, die assistent was bij de Nederlandse beloften. Bert Konterman, bondscoach van Nederland onder 20 jaar, is tijdelijk de assistent bij Jong Oranje.

Het Nederlands elftal speelt op 4 september in de Johan Cruijff ArenA zijn eerste Nations League-wedstrijd en neemt het dan op tegen Polen. In hetzelfde stadion in Amsterdam speelt de ploeg van interim-bondscoach Lodeweges tegen Italië. Bij beide duels is geen publiek welkom.

Van de Looi is sinds 2018 bondscoach van Jong Oranje. Onder zijn leiding liep de belofteploeg in datzelfde jaar kwalificatie voor het EK mis. Voor het uitgestelde EK van 2021 ligt Jong Oranje wel op koers voor kwalificatie. De eerste vier duels werden allemaal gewonnen.

Voor zijn dienstverband bij de KNVB stond Van de Looi twee jaar aan het roer bij Willem II en was hij drie jaar lang trainer bij FC Groningen. Als profvoetballer maakte hij vooral naam bij Vitesse, waar hij van 1991 tot 1997 onder contract stond. Hij speelde ook voor NAC en FC Groningen.