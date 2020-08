Directeur voetbalzaken Marc Overmars acht de kans klein dat Luis Suárez deze zomer terugkeert bij Ajax. De 33-jarige spits van FC Barcelona staat volgens diverse Nederlandse media in de serieuze belangstelling van de Amsterdammers.

"Laat ik het zo zeggen: de kans dat hij komt, is vrij klein. Dat is een duidelijk antwoord, denk ik", zei Overmars dinsdag in de rust van de gewonnen oefenwedstrijd tegen Hertha BSC (1-0) tegen Ziggo Sport. "Of er contact is geweest met hem? Dat hebben we met meerdere ex-Ajacieden. Dat is logisch, dat moet je ook een beetje onderhouden."

Overmars ontkende bovendien dat Donny van de Beek mogelijk al in een ruildeal met Suárez wordt betrokken tijdens de onderhandelingen met FC Barcelona, zoals verschillende Spaanse media meldden. "Geen idee, dat is in ieder geval nog niet op mijn bordje terechtgekomen."

Suárez zou volgens meerdere geruchten dinsdag van trainer Ronald Koeman te horen hebben gekregen dat hij na zes jaar mag vertrekken bij FC Barcelona. De Uruguayaan, die nog een eenjarig contract bij de Spaanse grootmacht heeft, heeft vaker gezegd dat hij ooit wil terugkeren naar Amsterdam.

Suárez speelde tussen 2007 en 2011 voor Ajax, dat hem destijds overnam van FC Groningen. Met 111 doelpunten in 159 officiële wedstrijden was de spits van doorslaggevende waarde voor de Nederlandse recordkampioen. In januari 2011 dwong de aanvaller een transfer naar Liverpool af en drie jaar later verkaste hij naar Barcelona.

Luis Suárez speelde van 2007 tot 2011 bij Ajax, De kans op een terugkeer lijkt klein. (Foto: Pro Shots)

'Serieuze interesse voor één speler'

Overmars ging tijdens het interview ook in op het mogelijke vertrek van doelman André Onana, middenvelder Van de Beek en verdediger Nicolás Tagliafico. Ajax heeft aan het drietal laten weten dat de club meewerkt aan een vertrek als de juiste prijs wordt betaald.

"Voor sommige spelers is altijd belangstelling. Een paar spelers staan er goed op, voor één speler is redelijk serieuze interesse. Wie dat is? Dat zal vanzelf blijken", zei Overmars cryptisch.

"Het is verder vrij rustig. De markt moet nog op gang komen en dat is ook logisch. De Champions League is net gespeeld, dan denk ik dat het straks een beetje gaat beginnen. Het is vervelend dat straks de competitie begint en je team misschien op een paar plekken uit elkaar valt. Dat kan zomaar gebeuren."

Overmars kon wel melden dat Razvan Marin, die vorig jaar voor 12,5 miljoen euro werd overgenomen van Standard Luik, op weg is naar het Italiaanse Cagliari. "Die kans is groot, als het papierwerk in orde is."