Bij Ajax sloeg dinsdagavond iedereen de schrik om het hart toen Daley Blind in het oefenduel met Hertha BSC (1-0) opeens naar de grond ging. Coach Erik ten Hag bevestigde na de wedstrijd dat de geïmplementeerde defibrillator bij de verdediger was afgegaan.

De centrale verdediger van de Amsterdammers ging in de Johan Cruijff ArenA tien minuten voor tijd opeens neer, zonder dat er een tegenstander in de buurt was.

Nadat de medische staf van Ajax bij hem was gekomen, leek Blind naar zijn borst te gebaren. Uiteindelijk kon hij wel zelf overeind komen en van het veld lopen om gewisseld te worden.

Ten Hag nam na afloop van het duel met Hertha de meeste zorgen weg, maar bevestigde wel dat de inwendige defibrillator bij Blind afging. "Het gaat goed met Daley, hij voelt zich goed en heeft geen klachten", aldus Ten Hag tegen Ziggo Sport.

"De icd (implanteerbare cardioverter-defibrillator, red.) ging af. Daarna was hij gelijk oké en is hij gewisseld. Hij voelt zich nu prima."

Blind zal volgens Ten Hag verder onderzocht worden en op basis van die resultaten bekijkt Ajax wanneer de viceaanvoerder weer terugkeert op het veld.

Daley Blind kon op eigen kracht het veld verlaten. (Foto: Pro Shots)

Blind speelt sinds februari met geïmplanteerde defibrillator

De gedachten gingen direct uit naar 10 december vorig jaar, toen Blind tijdens het Champions League-duel met Valencia ook uit het niets naar de grond ging.

De verdediger werd later gediagnosticeerd met een ontstoken hartspier, die hem uiteindelijk twee maanden aan de kant hield. Sindsdien speelt Blind met een geïmplanteerde defibrillator onder zijn huid.