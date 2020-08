Lionel Messi zou FC Barcelona na een tijdperk van bijna twintig jaar willen verlaten. De 33-jarige aanvaller heeft de clubleiding volgens verschillende Argentijnse en Spaanse media dinsdag laten weten dat hij de vertrekclausule in zijn contract wil lichten.

Messi zou de juridische afdeling van de club per burofax (een gecertificeerde mail) hebben verzocht zijn contract eenzijdig te ontbinden. Die clausule in de verbintenis, die nog doorloopt tot 2021, zou op 31 mei - na het oorspronkelijke seizoen - zijn afgelopen. Het kamp van de Argentijn beweert dat het seizoen door de coronacrisis langer duurde en dat de vertrekclausule nog altijd van kracht is.

De aankondiging van Messi komt elf dagen na de historische 8-2-nederlaag van FC Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. De vernedering in Lissabon was het grootste verlies van de Spaanse grootmacht in Europees verband ooit en kostte trainer Quique Setién zijn baan.

Zijn opvolger Ronald Koeman, die overkwam van het Nederlands elftal, liet bij zijn aanstelling weten dat hij snel met Messi om de tafel zou gaan om te horen wat zijn plannen voor de toekomst zijn. Volgens Koeman zou Messi "nog altijd de beste speler ter wereld" zijn "die je in je ploeg wil hebben en niet bij de tegenstander". Het gesprek zou de linkspoot niet op andere gedachten hebben gebracht.

Lionel Messi met zijn zesde Gouden Bal voorafgaand aan de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Real Mallorca. (Foto: Pro Shots)

Messi beste speler van FC Barcelona ooit

De 33-jarige Messi wordt beschouwd als de beste speler in de geschiedenis van FC Barcelona. De Argentijn is met 634 doelpunten in 731 wedstrijden topscorer aller tijden van de Spaanse grootmacht.

Met 'Barça' won hij 34 titels, waarvan 4 keer de Champions League en 10 keer de Spaanse landstitel. Hij werd zes keer tot Wereldvoetballer van het Jaar gekroond. Ook dat is een record.

Dit seizoen ging het wat minder met Messi bij Barcelona. Hij kroonde zich met 25 competitietreffers wel tot topscorer van La Liga, maar dat was wel zijn laagste productie in de competitie in tien jaar. Naast de Champions League liep hij met de club ook de Spaanse landstitel mis.

Lionel Messi wijst naar de hemel na een doelpunt voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

In 2000 naar FC Barcelona

Messi stapte in september 2000 op dertienjarige leeftijd over van het Argentijnse Newell's Old Boys naar FC Barcelona. Na een reeks proeftrainingen was de jeugdafdeling van Barcelona overtuigd van de kwaliteiten van de 'Vlo', maar het bestuur stak een stokje voor een overgang. Pas toen zijn ouders een jaar later naar Barcelona waren verhuisd, stond niets een overgang in de weg.

Na ruim drie jaar in de jeugdopleiding maakte Messi op 16 oktober 2004 onder leiding van trainer Frank Rijkaard zijn debuut in de hoofdmacht van FC Barcelona. Dat deed hij in de competitiewedstrijd tegen stadgenoot Espanyol.

Met Messi en daarnaast Xavi en Andrés Iniesta in de gelederen brak er een gouden tijd voor FC Barcelona aan. Onder leiding van trainer Josep Guardiola won de club in de seizoenen 2008/2009 en 2010/2011 zowel La Liga als de Champions League, wat toen nog maar twee keer eerder was voorgekomen.

Messi is ook 138-voudig Argentijns international. In 2014 greep hij tijdens het WK in Brazilië naast de wereldtitel door de finale tegen Duitsland na verlenging met 0-1 te verliezen. Ondanks meerdere aankondigingen dat hij een punt achter zijn interlandloopbaan zou zetten, speelde hij eind 2019 nog een interland.