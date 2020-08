Feyenoord is er dinsdag niet in geslaagd van Arminia Bielefeld te winnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in het Oostenrijkse Kufstein niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen de club die in juni promoveerde naar de Duitse Bundesliga.

Feyenoord, dat in zijn sterkste elftal aantrad, was in de eerste helft de onderliggende partij en kwam na rust tot een spaarzaam aantal kansen. Luciano Narsingh was in de slotfase het dichtst bij een doelpunt, maar hij stuitte op de doelman van Arminia Bielefeld. Een treffer van Bryan Linssen werd nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Bij Feyenoord stond Marcos Senesi weer in de basis. Hij werd in de rust gewisseld. In de afgelopen weken was de Argentijnse verdediger niet fit genoeg om minuten te maken. Steven Berghuis en Ridgeciano Haps ontbraken nog met blessures.

Ondanks de teleurstellende remise blijven de Rotterdammers ongeslagen in de voorbereiding. De ploeg van trainer Advocaat speelde tot dusver vijf oefenwedstrijden en won van stadgenoot Sparta Rotterdam (3-0), Borussia Dortmund (1-3) en MSV Duisburg (1-2). Een oefenduel met FC Twente eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

De Eredivisionist verblijft tot en met zondag in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vrijdag staat nog een oefenwedstrijd tegen Hamburger SV, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, op het programma. De Rotterdammers, die in de afgebroken jaargang als derde eindigden, beginnen op 12 september aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg van Advocaat gaat dan op bezoek bij PEC Zwolle.

Willem II-nieuweling Kwasi Wriedt balt zijn vuist na zijn gelijkmaker in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent. (Foto: Pro Shots)

Willem II houdt KAA Gent knap op gelijkspel

Willem II hield KAA Gent, de nummer twee van de Jupiler Pro League van afgelopen seizoen, knap op een gelijkspel: 1-1. De Tilburgers kwamen in de besloten oefenwedstrijd in Gent nog op achterstand door een treffer van Giorgi Chakvetadze, maar nieuweling Kwasi Wriedt zorgde vlak na rust voor de verdiende gelijkmaker.

De ploeg van trainer Adrie Koster blijft daardoor de goede reeks voortzetten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Willem II speelde afgelopen vrijdag ook al met 1-1 gelijk tegen PSV. Een week daarvoor wonnen de 'Tricolores' met 2-1 van VVV-Venlo.