Vito van Crooij keert na een uitstapje van twee seizoenen naar PEC Zwolle terug bij VVV-Venlo, zo melden beide clubs dinsdag.

De 24-jarige buitenspeler doorliep de volledige jeugdopleiding VVV-Venlo en verdiende na vier seizoenen in de hoofdmacht in 2018 een transfer naar PEC. Na een sterk debuutseizoen in Zwolle, waarin hij met negen doelpunten clubtopscorer werd, kon de aanvaller mede door blessureleed zijn vorm niet herpakken. Uiteindelijk kwam hij tot vijftig officiële wedstrijden bij PEC.

"Ik vind het fantastisch dat ik weer terug ben, daar waar het allemaal voor mij begonnen is. De stap naar Zwolle was voor mij destijds een goede keuze, maar de terugkeer naar Venlo is nu een hele bewuste", zegt Van Crooij op de website van de Limburgse Eredivisionist. "In Venlo wil ik weer aan spelen toekomen en belangrijk worden voor het team. Toen VVV-Venlo me benaderde, hoefde ik dan ook niet lang na te denken."

Stan Valckx, technisch manager van VVV-Venlo, ziet Van Crooij als een directe versterking voor de ploeg van trainer Hans de Koning. "Juist zijn kwaliteiten kunnen we in ons team goed gebruiken: een creatieve jongen in de aanval met snelheid, die doelgericht is maar ook een prima voorzet in de benen heeft. Hij heeft hier in De Koel én daarbuiten in het verleden al laten zien wat hij in zijn mars heeft. Aan hem de taak om dat weer op te pakken en te laten zien dat hij dat nog niet verleerd is."

Van Crooij is de zevende versterking voor VVV-Venlo. De Limburgers legden eerder al spits Giorgos Giakoumakis (AEK), aanvaller Guus Huppers (KSC Lokeren), linksback Lukas Schmitz (Wolfsberger AC), spits Jafar Arias (FC Emmen), verdediger Arjan Swinkels (KV Mechelen) en verdediger Roy Gelmi (FC Thun) vast.

Dennis Johnsen, hier actief als huurspeler bij PEC Zwolle, kiest voor FC Venezia in de Italiaanse Serie B. (Foto: Pro Shots)

Dennis Johnsen vertrekt na drie jaar bij Ajax

Eerder op dinsdag meldde Ajax dat Dennis Johnsen na drie jaar vertrekt uit Amsterdam. De 22-jarige aanvaller verkast naar FC Venezia, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B. Hoeveel euro gemoeid is met de transfer van de Noor, die nog een eenjarig contract had bij Ajax, is niet bekendgemaakt.

Johnsen maakte in 2017 voor ruim 2 miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, waar hij voornamelijk in het belofteteam speelde. De Amsterdammers verhuurden hem in 2018 aan sc Heerenveen en vorig seizoen aan PEC Zwolle, maar daar wist hij niet door te breken.