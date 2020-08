Andrea Pirlo begon deze week officieel aan zijn baan als hoofdcoach van Juventus. De oud-speler van de 'Oude Dame' wil vooral het spelplezier bij de club uit Turijn terugbrengen en maakt zich geen zorgen over zijn gebrek aan ervaring.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik op de juiste tijd op de juiste plaats ben. Het voelde meteen vertrouwd, ik zie veel mensen terug met wie ik al gewerkt heb", aldus Pirlo dinsdag op zijn eerste officiële persconferentie als hoofdtrainer van Juventus.

De ploeg van Matthijs de Ligt is voor de 41-jarige oud-international zijn eerste klus als hoofdcoach. Eind juli ging de in 2017 als voetballer gestopte Pirlo aan de slag als trainer van het beloftenteam in Turijn, maar een week later werd hij na het ontslag van Maurizio Sarri al gepromoveerd tot coach van het eerste elftal.

Ondanks zijn gebrek aan ervaring als coach op het hoogste niveau heeft Pirlo er vertrouwen in dat hij goed kan presteren met Juventus. "Het zal van de resultaten afhangen of ik voorbestemd was voor deze baan. Dat gold voor mijn loopbaan als voetballer, ik hoop dat dat ook zo is nu ik coach ben."

Pirlo heeft al voor ogen hoe hij met 'Juve' wil gaan spelen. "Ik wil het enthousiasme en het plezier terugbrengen in het team. Dat wil ik elke dag terugzien. Ik wil proactief en dominant voetbal spelen. Ik heb de jongens twee dingen voorgehouden: veel de bal hebben, en de bal snel terugveroveren als je hem kwijt bent."

Andrea Pirlo werd bij de eerste training opgewacht door vele enthousiaste fans. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijk dat iedereen bereid is zich op te offeren'

Pirlo's voorganger Sarri werd naar verluidt ontslagen omdat de ervaren topspelers in de selectie, aangevoerd door Cristiano Ronaldo, zich aan hem ergerden. De nieuwe coach denkt echter goed overweg te kunnen met de huidige selectie, al stelt hij wel voorwaarden aan zijn spelers.

"Topspelers kunnen altijd met elkaar in een team spelen, maar het is belangrijk dat iedereen bereid is zich op te offeren en voor anderen te werken. We gaan met de spelers aan de slag om hen te laten begrijpen wat we willen. Juventus heeft altijd maar één doel en dat is winnen."

Toch wordt er onder Pirlo een grote renovatie van de selectie verwacht. Zo maakte de coach bekend dat Gonzalo Higuaín zeker zal vertrekken. "Ik heb met hem gesproken, we hebben elkaar in de ogen gekeken en besloten dat de wegen gaan scheiden", zei Pirlo over de Argentijnse aanvaller.