Robin Gosens verkiest Duitsland boven het Nederlands elftal. De 26-jarige linkervleugelverdediger van Atalanta is door bondscoach Joachim Löw opgeroepen voor de Nations League en kan in september zijn debuut maken voor 'Die Mannschaft'.

Gosens, die namens Heracles Almelo en FC Dordrecht in de Eredivisie speelde, heeft een Nederlandse vader en beschikt daardoor ook over een Nederlands paspoort. Hij ontving echter nog nooit een uitnodiging voor het Nederlands elftal of een nationaal jeugdteam van Nederland.

"Ik heb een emotionele band met Nederland. Mijn hart klopt voor twee landen", zei Gosens in mei nog in een interview met het Duitse BILD. "De beslissing is niet zo duidelijk als het lijkt. Als de bondscoach van Oranje als eerste belt, zeg ik zeker niet direct nee."

Het is niet duidelijk of de inmiddels vertrokken bondscoach Ronald Koeman ooit contact heeft gehad met Gosens, die afgelopen seizoen als linkervleugelverdediger indruk maakte bij Atalanta. Met de Italiaanse club reikte hij tot de kwartfinales van de Champions League en eindigde hij met een recordaantal punten als derde in de Serie A.

Gosens, geboren en getogen in de Duitse grensstad Emmerik en deels opgeleid door Vitesse, speelde van 2015 tot 2017 bij Heracles Almelo. In de zomer van 2017 maakte hij voor 900.000 euro de overstap naar Atalanta. Hij beschikt nog over een tweejarig contract in Bergamo.

Het Duitse nationale elftal speelt op 3 september in de Nations League thuis tegen Spanje. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen buurland Zwitserland. Bij die duels zijn vanwege de coronacrisis geen toeschouwers welkom.