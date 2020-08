Ajax heeft dinsdag twee oefenzeges geboekt in de voorbereiding op het komende seizoen. De Amsterdammers waren eerst met een B-elftal veel te sterk voor Tweede Bundesliga-club Holstein Kiel (5-2) en versloegen vervolgens ook Hertha BSC (1-0). David Neres maakte na lang blessureleed zijn rentree bij Ajax. Wel waren er zorgen toen Daley Blind tegen Hertha opeens in elkaar zakte.

Tegen Hertha speelde Ajax in de Johan Cruijff ArenA met de sterkste opstelling en won het door een van richting veranderde vrije trap van Zakaria Labyad in de twaalfde minuut.

Ajax was ook in het restant van het oefenduel de bovenliggende partij en zag een kleine twintig minuten voor tijd Neres na negen maanden blessureleed zijn officieuze rentree maken. Gescoord werd er niet meer.

Tien minuten voor tijd werd de Johan Cruijff ArenA echter opgeschrikt toen Blind ogenschijnlijk uit het niets op de grond viel.

De centrale verdediger, die vorig jaar twee maanden aan de kant stond door een ontstoken hartspier en sindsdien met een ingebouwde defibrillator speelt, leek even richting zijn borst te wijzen. Blind kon uiteindelijk wel zelf opstaan en het veld aflopen om gewisseld te worden.

Ajax-coach Erik ten Hag bevestigde na afloop van het duel dat de interne hartmonitor bij Blind was afgegaan, maar dat de centrale verdediger er geen klachten aan overhield.

Holstein Kiel geen partij voor B-elftal Ajax

Tegen Holstein stond Ajax eerder op dinsdag op sportcomplex De Toekomst halverwege al op een 4-0-voorsprong door doelpunten van Lassina Traoré (twee keer, waaronder een strafschop), Devyne Rensch en Jurgen Ekkelenkamp, waarna het na rust 5-0 werd dankzij een treffer van Ekkelenkamp en Holstein Kiel nog iets terugdeed via goals van Janni Serra en Fin Bartels.

Een smetje op de overwinning van Ajax was het uitvallen van Noussair Mazraoui aan het begin van de tweede helft. De rechtsback greep met een pijnlijk gezicht naar zijn knie, maar kon wel op eigen kracht naar de kleedkamer lopen. Het is nog niet bekend hoe erg zijn situatie is.

Ajax kent tot dusver een uitstekende voorbereiding. De nummer één van het gestaakte vorige seizoen in de Eredivisie is na zeges op achtereenvolgens RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger AC (0-2) en Red Bull Salzburg (1-4) nog ongeslagen in de oefencampagne.

Ajax oefent komende week ook nog in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt (zaterdag) en Union Berlin (zondag), om vervolgens op 13 september aan de competitie te beginnen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.