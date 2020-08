Harry Maguire heeft een celstraf van 21 maanden en 10 dagen opgelegd gekregen voor zware mishandeling tijdens zijn vakantie in Griekenland. Omdat het een gevangenisstraf van twee jaar of minder is en het zijn eerste overtreding in Griekenland betreft, hoeft de aanvoerder van Manchester United de straf niet uit te zitten. Hij is wel uit de selectie van het Engelse nationale team gezet.

De 27-jarige Maguire is ook veroordeeld voor verzet bij zijn aanhouding en meerdere pogingen tot omkoping na zijn arrestatie. Manchester United laat weten dat de 26-voudig Engels international, die op dit moment nog in Engeland verblijft, in beroep gaat tegen het vonnis.

"Na de hoorzitting heb ik mijn juridische team direct de opdracht gegeven in beroep te gaan bij de rechter. Ik houd vertrouwen in mijn onschuld in deze zaak", schrijft Maguire in een verklaring. Manchester United voegt er in het statement aan toe dat de advocaten van Maguire "aanzienlijk veel" bewijs hebben dat hem zou vrijpleiten.

Maguire bracht vorige week twee dagen in een cel door nadat hij was gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij op het Griekse eiland Mikonos. Volgens Griekse media heeft hij met twee anderen ook meerdere politieagenten aangevallen. De verdediger zei onschuldig te zijn en kwam zaterdag op vrije voeten.

Maguire maakte vorig jaar voor 88 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Manchester United. Dankzij die transfersom onttroonde hij Virgil van Dijk als duurste verdediger aller tijden. Bij de Engelse recordkampioen werkte hij zich op tot aanvoerder.

Harry Maguire kwam zaterdag op vrije voeten nadat hij vragen van de Griekse rechtbank had beantwoord. (Foto: Pro Shots)

Maguire wel uit nationale selectie gezet

Gareth Southgate heeft Maguire na het ontvangen van het vonnis uit de selectie van het Engelse nationale elftal gezet voor de Nations League. De verdediger was aanvankelijk nog geselecteerd omdat hij in een persoonlijk gesprek met Southgate had gezegd dat hij onschuldig is.

"Zoals ik eerder vandaag al zei zou ik de situatie opnieuw beoordelen als er ontwikkelingen zouden zijn. Na een gesprek met Manchester United en Maguire is het voor alle partijen beter als ik deze beslissing neem."

Engeland speelt op 5 september in de Nations League in Reykjavik tegen IJsland. Drie dagen later neemt de ploeg van Southgate het in Kopenhagen op tegen Denemarken. Dean Henderson, Mason Greenwood (beiden Manchester United), Phil Foden (Manchester City) en Kalvin Phillips (Leeds United) kunnen tijdens de komende interlandperiode hun debuut maken voor Engeland.