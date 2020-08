De UEFA gaat volgende maand bij de wedstrijd om de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla testen met het toelaten van een beperkt aantal toeschouwers, zo meldt de Europese voetbalbond dinsdag.

De confrontatie tussen Champions League-winnaar Bayern en Europa League-winnaar Sevilla wordt op 24 september gespeeld in de Puskás Aréna in Boedapest. De UEFA wil de capaciteit van het stadion voor 30 procent benutten.

In de Puskás Aréna is plaats voor ruim 67.000 toeschouwers, dus dat zou neerkomen op ongeveer 20.000 aanwezige supporters tijdens de strijd om de Super Cup, de eerste Europese prijs van het seizoen.

"Het is belangrijk om te laten zien dat het voetbal doorgang kan vinden in moeilijke tijden, al levert het zonder fans wel iets van de magie in", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een verklaring.

"De wedstrijd in Boedapest is een test om te zien hoe we weer supporters bij de wedstrijden kunnen krijgen. We werken nauw samen met de Hongaarse autoriteiten om ieders gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen."

De UEFA heeft nog niet te kennen gegeven of alleen lokale supporters welkom zijn, of dat fans vanuit heel Europa naar de Hongaarse hoofdstad mogen afreizen. Daarover valt vermoedelijk pas in een later stadium een beslissing.

De Europese Super Cup, waar Bayern München en Sevilla op 24 september voor publiek om zullen strijden. (Foto: Getty Images)

Andere Europese duels voorlopig nog zonder publiek

Vorige week had de UEFA bekendgemaakt dat tot 24 september alle wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de Europese voetbalbond vallen zonder publiek gespeeld moeten worden.

Dat gold voor onder meer alle Nations League-duels - zoals Nederland-Polen (4 september) en Nederland-Italië (7 september) - maar bij de Europese Super wil de UEFA daar dus weer verandering in brengen.

Ook de laatste wedstrijden in de Champions League en Europa League werden deze maand zonder publiek in minitoernooivorm afgewerkt in respectievelijk Lissabon en een viertal Duitse steden.

Bayern veroverde zondag de Champions League door Paris Saint-Germain met 1-0 te verslaan in de eindstrijd. Luuk de Jong bezorgde Sevilla met twee doelpunten in de finale tegen Internazionale (3-2) de eindzege in de Europa League.