AZ kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League over Calvin Stengs en Ron Vlaar beschikken. Beide sterkhouders zijn hersteld van blessures.

Stengs en Vlaar misten alle oefenduels in deze voorbereiding en sloten onlangs pas aan bij de groepstraining. Trainer Arne Slot sprak vorige week al de verwachting uit dat beiden het belangrijke treffen met Plzen zouden halen en kon dat dinsdag bevestigen.

"Calvin en Ron zitten bij de wedstrijdselectie. Ze zijn dus fit genoeg om in actie te kunnen komen. We zullen kijken of ze starten of invallen", zei Slot op zijn persconferentie in het AFAS Stadion.

"Natuurlijk is Stengs heel belangrijk, ook in de afstemming met de andere aanvallers. Maar het is niet eerlijk om het gebrek aan goals in de voorbereiding op te hangen aan zijn afwezigheid. Boadu en Druijf zijn namelijk ook een tijd niet fit geweest."

'Niet tevreden over het aanvalsspel'

AZ kende geen geweldige voorbereiding op het duel met Plzen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen won in de oefencampagne alleen van Lille OSC, speelde gelijk tegen Telstar en verloor van KRC Genk, FC Utrecht, PEC Zwolle en AS Monaco.

"Als je het voetbal opsplitst in gedeeltes, ben ik over de eerste twee delen heel tevreden. Maar over het aanvalsspel, de laatste fase, niet. Het is te weinig gelukt om tot grote kansen te komen", aldus Slot.

De confrontatie tussen AZ en Plzen begint woensdag om 16.30 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Luís Miguel Branco Godinho. Er is vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom.

In de eerste drie voorrondes van de Champions League valt de beslissing dit seizoen in één wedstrijd. Er wordt geen return gespeeld, zoals in de afgelopen jaren wel het geval was. Dat gebeurt alleen in de play-offs.