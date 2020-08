Paris Saint-Germain hoeft komend weekend toch nog niet in actie te komen in de Ligue 1. Het duel van de Parijzenaars met RC Lens is met bijna twee weken verplaatst.

PSG speelde zondagavond nog de Champions League-finale tegen Bayern München (0-1-verlies) en zou daardoor slechts een week rust hebben. De club verzocht competitieorganisator LFP al om de wedstrijd tegen Lens te verplaatsen en dat verzoek is nu gehonoreerd.

Het duel zou eigenlijk komende zaterdag gespeeld worden, maar wordt nu pas op donderdag 10 september afgewerkt. De spelers van PSG hebben dus nog ruim twee weken om zich voor te bereiden op de start van de competitie. Door de wijziging is het duel tussen Strasbourg en Nice van zondag naar zaterdag verplaatst.

Het is nog niet duidelijk of Olympique Marseille komend weekend wel aan het seizoen kan beginnen. Bij de club van Kevin Strootman zijn drie nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om positieve tests bij stafleden.

Marseille zou afgelopen vrijdag al de eerste competitiewedstrijd tegen AS Saint-Étienne spelen, maar dat duel werd verplaatst na vier positieve coronatests bij Marseille. De club heeft al contact gezocht met de LFP om te praten over een eventuele verplaatsing van de wedstrijd tegen Stade Brestois, die zondag op het programma staat.

De Ligue 1 was de enige Europese topcompetitie die dit seizoen niet kon worden afgemaakt door de coronacrisis, waardoor PSG werd uitgeroepen tot landskampioen. Het nieuwe seizoen is vorige week van start gegaan.