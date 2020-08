Allard Lindhout mag deze week zijn eerste Europese wedstrijd fluiten. De scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor het kwalificatieduel tussen Celtic en Ferencváros in de Champions League.

De 32-jarige Lindhout maakte in 2015 al zijn debuut als scheidsrechter in de Eredivisie en floot sindsdien 91 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland. Afgelopen seizoen had hij de leiding over zeventien Eredivisie-duels.

In februari kreeg Lindhout zijn eerste FIFA-badge overhandigd. Daarmee heeft hij de status die nodig is om internationale wedstrijden te mogen fluiten.

Celtic en en het Hongaarse Ferencváros nemen het donderdag tegen elkaar op in de tweede voorronde van de Champions League. De wedstrijd wordt in Glasgow gespeeld en is direct cruciaal, want in deze fase worden de ontmoetingen over één duel beslist.

Lindhout wordt op Celtic Park geassisteerd door landgenoten Charles Schaap en Bas van Dongen, terwijl Jeroen Manschot als vierde official fungeert. De wedstrijd begint donderdag om 21.45 uur.