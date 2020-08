PSV heeft dinsdag de transfer van doelman Yvon Mvogo afgerond. De Eindhovenaren huren de in Kameroen geboren Zwitser voor twee jaar van RB Leipzig.

Mvogo verlengde deze week zijn contract bij de Bundesliga-club met twee jaar tot medio 2023, waarna de huurdeal afgerond kon worden. De tweevoudig international van Zwitserland onderging al met succes de medische keuring.

Met Jeroen Zoet, Lars Unnerstall en Hidde Jurjus had PSV al drie keepers in de selectie. De kans is echter groot dat zowel Jurjus als Zoet deze transferperiode nog vertrekt bij de Eindhovenaren en trainer Roger Schmidt wilde naar verluidt graag een keeper in de selectie die goed mee kan voetballen.

"Voor Jurjus is concrete belangstelling en met Zoet hebben we eerder al afspraken gemaakt over zijn toekomst. Hij heeft bij ons aangegeven dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur en daar hebben we respect voor", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

'Wil aantonen dat ik klaar ben om eerste keeper te worden'

De 26-jarige Mvogo begon zijn loopbaan in 2013 bij Young Boys en maakte na vier jaar de overstap naar RB Leipzig. Bij de Bundesliga-club is Péter Gulácsi de eerste doelman, waardoor Mvogo verhuurd mocht worden. Hij speelde tot dusver negentien officiële wedstrijden voor Leipzig.

"Ik hoop bij PSV te kunnen tonen dat ik er klaar voor ben om bij een topclub eerste keeper te worden", zegt Mvogo. "Alle betrokken partijen hebben bewust voor een verhuur van twee seizoenen gekozen. Dat geeft rust, maar het geeft tevens aan dat ze het bij PSV in me zien zitten. Het is aan mij om dit vertrouwen waar te maken."

Voor PSV is Mvogo pas de eerste versterking van de selectie deze transferperiode. De nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen roerde zich nog niet eerder op de transfermarkt, maar zag wel onder anderen doelman Robbin Ruiter en huurlingen Ricardo Rodríguez en Konstantinos Mitroglou vertrekken.