De KNVB heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzocht om voor de internationals een uitzondering te maken op de quarantaineregel. De voetbalbond wil graag dat spelers bij aankomst in Nederland direct beschikbaar zijn.

Op dit moment is het zo dat reizigers die afkomstig zijn uit een risicogebied en naar Nederland reizen, tien dagen in quarantaine moeten. Dat geldt op dit moment voor Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Jasper Cillessen (Valencia), Kevin Strootman (Marseille), Ryan Babel (Istanboel) en Tonny Vilhena (Krasnodar, Rusland).

Oranje speelt begin september Nations League-duels met Polen (4 september) en Italië (7 september). Als het bovengenoemde viertal bij aankomst in Nederland daadwerkelijk tien dagen in quarantaine moet, kunnen ze niet meespelen. Overigens is het niet officieel verplicht om in quarantaine te gaan.

Een woordvoerder van VWS bevestigt aan NU.nl dat de KNVB wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor internationals. "De voetbalbond geeft aan dat de spelers op dit moment al in een bubbel leven en op hun weg naar Nederland niet in aanraking hoeven te komen met andere mensen", aldus de woordvoerder.

Het is niet duidelijk hoeveel kans de KNVB maakt, al zijn er wel overheden in andere landen die een dergelijke uitzonderingspositie creëren voor sporters. "Dat heb ik ook gezien en daar zijn wij niet blind voor in de besluitvorming. Ik kan er nu nog niet veel over zeggen, maar we zullen waarschijnlijk eind deze week met uitsluitsel komen."

KNVB: 'Nederland loopt achter in Europa'

De KNVB vindt het ingediende verzoek voor een uitzonderingspositie niet meer dan logisch. "Inmiddels dertig landen in Europa hebben al een sporting exemption, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Portugal, België, Italië en Duitsland. Hun internationale topsporters kunnen hierdoor deelnemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Nederland loopt dus achter in Europa", zegt de voetbalbond.

"Hierdoor is er momenteel geen gelijk speelveld tussen sporters op het hoogste internationale niveau, waardoor de olympische-, EK- en WK-ambities voor Nederland in gevaar kunnen komen. Maar ook voor Europese voetbalcompetities is het bijzonder lastig zonder uitzondering."

Ook voor het Verenigd Koninkrijk geldt op dit moment code oranje (alleen noodzakelijke reizen), maar spelers uit Groot-Brittannië hoeven sowieso niet in Nederland in quarantaine. Dat geldt voor Steven Bergwijn, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper, Tim Krul en Nathan Aké.

Het Nederlands elftal speelt de interlands tegen Polen en Italië over twee weken met Dwight Lodeweges als interim-bondscoach. Hij neemt bij Oranje voorlopig de honneurs waar na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona.