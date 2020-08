Guus Hiddink benadrukt dat het nog geen zekerheid is dat hij de nieuwe bondscoach van Curaçao wordt. De 73-jarige Achterhoeker wil dat de nationale bond eerst de plooien gladstrijkt met zijn voorganger Remko Bicentini, die niks wist van zijn ontslag.

Afgelopen vrijdag bevestigde Hiddink nog bij FOX Sports dat hij tot en met het WK 2022 gaat tekenen bij Curaçao. Hij poseerde zelfs met het tenue van het elftal, maar een dag later liet zijn voorganger Bicentini bij het AD weten volledig verrast te zijn.

De furieuze Bicentini dacht dat de aanstelling van Hiddink een grap was en dat hij nog altijd als bondscoach fungeerde. Hij moest in de media lezen dat hij wordt opgevolgd door Hiddink, die op zijn beurt dacht dat alles al was afgehandeld met zijn voorganger.

"Ik heb zelf ook aan de andere kant gezeten. Daarom heb ik de bond gezegd dat ze alles keurig netjes moeten afhandelen. Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat dat niet is gebeurd", zegt Hiddink dinsdag tegen De Telegraaf.

"Dat zal dan eerst moeten gebeuren. Zo lang dat loopt, wacht ik met verder praten, laat staan dat ik nu een handtekening zet. Ik verwacht daar wel snel iets over te horen van de president. Eerst moet het goed geregeld worden, zodat ik kan tekenen. Anders blijf ik weg."

Als Curaçao de laatste formaliteiten met Bicentini afrondt, gaat Hiddink voor het eerst in jaren als bondscoach aan de slag. Zijn laatste klus in die hoedanigheid was tussen 2014 en 2015 bij het Nederlands elftal. De ervaren coach wordt ook technisch directeur bij de voetbalbond van Curaçao.