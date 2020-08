Victor Lindelöf heeft maandag een heldendaad verricht in het Zweedse Västeras. De verdediger van Manchester United hield een man aan die de tas van een negentigjarige vrouw had gestolen.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet sloeg de dief toe toen hij de vrouw op de fiets passeerde. Lindelöf besloot de man te achtervolgen en slaagde erin hem op te pakken, waarna hij de dief vasthield tot de politie was gearriveerd.

Hoewel de Zweedse autoriteiten niet bekendmaakten wie de tasjesdief achtervolgde en oppakte, heeft Manchester United volgens Britse media bevestigd dat het inderdaad om de 26-jarige Lindelöf gaat.

Het slachtoffer zegt in gesprek met Aftonbladet dat ze de Zweedse verdediger graag wil trakteren op een lunch om hem te bedanken. "Ik wist niet direct dat het om een voetballer ging, maar het was duidelijk dat hij over een goede conditie beschikt. Hij rende over loopbruggen en muren."

Lindelöf, die in Västeras is geboren en als jeugdspeler bij de plaatselijke voetbalclub speelde, staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Manchester United. De 33-voudig international beschikt bij 'The Red Devils' over een vaste basisplaats.

Het nieuws over Lindelöf komt enkele dagen nadat Harry Maguire, zijn ploeggenoot in het hart van de verdediging, zich juist van zijn slechtste kant liet zien. De aanvoerder van United werd op het Griekse eiland Mikonos gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een vechtpartij. Hij werd zaterdag vrijgelaten.