Ronaldinho mag Paraguay na vijf maanden verlaten. De Braziliaanse oud-topvoetballer werd er vastgehouden nadat hij het land was binnengekomen met een vals paspoort.

Ronaldinho en zijn broer Roberto werden begin maart gearresteerd. Ze leken met een geldboete weg te komen, maar een hoge rechter bepaalde dat de twee de gevangenis in moesten.

Daar zaten ze een maand, waarna ze na de betaling van een borgsom van 1,5 miljoen euro de rest van hun straf in een hotel mochten uitzitten. Een rechter heeft nu bepaald dat Ronaldinho en zijn broer mogen worden vrijgelaten.

In het verleden had de inmiddels veertigjarige Ronaldinho vaker problemen met zijn paspoort. Zijn reisdocument werd in 2018 al eens ingenomen wegens een hoge belastingschuld.

Ronaldinho heeft een glansrijke carrière als voetballer achter de rug, waarin hij twee keer werd uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij speelde voor onder meer FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain en werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië.