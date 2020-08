FC Emmen heeft maandag de vierde nederlaag in vijf oefenwedstrijden geleden. Op eigen veld was PEC Zwolle met 0-1 te sterk. Voor beide clubs was het de voorlaatste test in aanloop naar de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Aan De Oude Meerdijk werd lang niet gescoord. Een kwartier voor tijd kwam het winnende doelpunt op naam van Reza Ghoochannejhad. De spits van PEC rondde knap af na een voorzet van linksback Kenneth Paal.

Het PEC van trainer John Stegeman won voor de vierde keer in deze voorbereiding zonder een treffer te incasseren. Eerder werd het al 0-1 tegen zowel AZ als Heracles Almelo en 0-2 tegen FC Groningen. Van SC Cambuur (2-0) en Team VVCS (1-0) werd verloren.

Voor FC Emmen, de nummer twaalf van vorig seizoen, zijn de resultaten een stuk minder. De ploeg van coach Dick Lukkien won alleen met 0-1 van Telstar en ging verder onderuit tegen Cambuur (2-5), Groningen (1-4), Heracles (0-2) en dus PEC.

De Emmenaren oefenen op 5 september nog in Enschede tegen FC Twente. De eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen is op 13 september thuis tegen VVV-Venlo. PEC gaat, ook op 5 september, op bezoek bij sc Heerenveen voordat Feyenoord een week later naar Zwolle komt in competitieverband.

Basisopstellingen FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Araujo, Veendorp, Cavlan; Tibbling, Chacon; De Vos, Peña, Granecný; De Leeuw.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Leemans, Huiberts, Nakayama; Drost, Ghoochannejhad, Clement.

