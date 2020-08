ADO Den Haag heeft maandag opnieuw twee spelers vastgelegd. De 23-jarige spits Jonas Arweiler komt op huurbasis over van FC Utrecht en de drie jaar jongere middenvelder José Pascual Alba Seva, kortweg Pascu, is overgenomen van Valencia.

Arweiler speelde jaren bij Borussia Dortmund, al brak hij daar nooit door. Afgelopen seizoen kwam hij tot tien doelpunten in 26 Keuken Kampioen Divisie-duels namens Jong FC Utrecht. Hij viel drie keer in bij de hoofdmacht van de Domstedelingen.

"Hopelijk kan hij, samen met ons, de volgende stap in zijn carrière maken", zegt Martin Jol namens het technisch hart van ADO. "We denken dat Jonas een spits is die dankzij zijn instelling snel een binding zal krijgen met ons publiek."

Middenvelder Pascu heeft voor een jaar getekend in Den Haag, met een optie op twee extra seizoenen. Hij zat vanaf zijn dertiende in de jeugdopleiding van Valencia, waar hij afgelopen seizoen in het tweede elftal speelde. "Hij is een veelzijdige speler, die op meerdere posities uit de voeten kan", aldus Jol.

Arweiler en Pascu zijn al de tiende en elfde aanwinst voor ADO. Geen Eredivisie-club was actiever op de transfermarkt. Eerder werden Luuk Koopmans, Peet Bijen, Boy Kemper, Andrei Ratiu, Kees de Boer, Emilio Estevez, Samy Bourard, Amar Catic en Vicente Besuijen aangetrokken.

Het ADO van coach Aleksandar Rankovic oefende in de afgelopen weken tegen Telstar, MVV (allebei 0-0), Almere City (1-2-winst) en Vitesse (2-2). In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd op 13 september, uit tegen Heracles Almelo, volgt nog een laatste test tegen AZ.

Middenvelder Pascu tijdens zijn contractondertekening in Den Haag. (Foto: ADO Den Haag)