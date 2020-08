Málaga CF heeft maandag aan de spelers en overig personeel van de club meegedeeld dat het een collectieve ontslagprocedure wil starten. De club uit de tweede divisie in Spanje kampt met grote financiële problemen.

Volgens Spaanse media zullen circa twaalf voetballers, onder wie veel basisspelers, ontslagen worden. Ook een groot deel van het personeel moet vertrekken bij de Zuid-Spaanse club. Alleen spelers en medewerkers die akkoord gaan met een salarisverlaging van 80 procent zouden mogen blijven.

Málaga speelde in 2013 nog in de kwartfinales van de Champions League, maar daarna ging het snel bergafwaarts. De club degradeerde in 2018 uit La Liga en eindigde afgelopen seizoen slechts als veertiende in La Liga2.

De oud-club van Ruud van Nistelrooij en Joris Mathijsen stond er financieel al slecht voor en de coronacrisis verergerde dat. "De club is de afgelopen maanden gedwongen om enkele moeilijke beslissingen te nemen", schrijft het bestuur op de website van de club. "We moeten verder herstructureren en dat zal van grote invloed zijn op het eerste elftal."

"Málaga CF is verplicht om deze stap te zetten voor het welzijn van de club. We hopen dat onze supporters deze ingreep begrijpen en de club blijven steunen. Het enige doel is om een competitief team te krijgen waardoor de club in de toekomst kan blijven bestaan."