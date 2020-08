Robert Lewandowski doet volgende maand niet mee met Polen in de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. De topspits van Bayern München heeft in overleg met bondscoach Jerzy Brzeczek besloten rust te nemen.

Lewandowski heeft een lang seizoen achter de rug met Bayern, dat zondag pas eindigde met de gewonnen Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Hij laat ook het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina schieten.

"Ik heb Robert vandaag gesproken en in overleg hebben we besloten dat hij voor nu het best even fysiek en mentaal kan uitrusten. Er ligt ook weer een intens seizoen voor hem in het verschiet", aldus bondscoach Brzeczek.

Het ontbreken van de 32-jarige Lewandowski is goed nieuws voor Oranje, want de spits beleefde met 55 doelpunten in 47 officiële wedstrijden opnieuw een topseizoen in het shirt van Bayern.

Nederland-Polen wordt op vrijdag 4 september zonder publiek in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. In de tweede speelronde van groep 1 speelt Polen drie dagen later in en tegen Bosnië en Herzegovina en wacht Oranje in de ArenA een duel met Italië.

Met voormalig Ajax-spits Arek Milik en middenvelder Mateusz Klich (voormalig PEC Zwolle- en FC Twente-speler) zitten er twee voormalige Eredivisie-spelers in de selectie van Polen voor de komende Nations League-wedstrijden.