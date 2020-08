PSV hoopt de selectie deze week nog te versterken met doelman Yvon Mvogo, melden het Eindhovens Dagblad en VI maandag. De Zwitser wordt zo goed als zeker voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig.

Volgens het Eindhovens Dagblad arriveerde Mvogo maandag in Nederland om de overgang af te ronden. De tweevoudig international, die nog medisch gekeurd moet worden door PSV, staat tot medio 2021 onder contract bij Leipzig.

PSV heeft met Jeroen Zoet, Lars Unnerstall en Hidde Jurjus al drie keepers in de selectie, maar naar verluidt zocht Schmidt nog een doelman die goed mee kan voetballen. De kans is dan ook aanwezig dat Mvogo komend seizoen de eerste doelman van PSV is.

De 26-jarige keeper begon zijn loopbaan in 2013 bij Young Boys en maakte na vier jaar de overstap naar RB Leipzig. Mvogo heeft bij de Bundesliga-club geen basisplek - Péter Gulácsi is daar eerste keeper - en mag zodoende verhuurd worden.

Dit seizoen keepte Mvogo zes officiële wedstrijden voor Leipzig, waaronder de groepswedstrijd in de Champions League tegen Benfica in november vorig jaar (2-2). Hij heeft tot dusver negentien duels achter zijn naam staan voor 'Die Roten Bullen'.

Voor PSV moet Mvogo de eerste versterking worden van deze zomer. De Eindhovenaren zagen eerder reservekeeper Robbin Ruiter naar Willem II vertrekken en Jurjus terugkeren van zijn huurperiode bij De Graafschap, al wordt hij eveneens in verband gebracht met een transfer.