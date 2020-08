Richairo Zivkovic heeft maandag voor het eerst meegetraind bij FC Groningen. De spits van het Chinese Changchun Yatai kreeg van zijn club toestemming om zijn conditie op peil te houden bij de 'Trots van het Noorden'.

Volgens FC Groningen is het nog te vroeg om over een eventuele transfer te praten en traint Zivkovic vooralsnog alleen mee met de ploeg van trainer Danny Buijs. De 23-jarige Nederlander staat nog tot medio 2021 onder contract bij Changchun Yatai.

De Chinese club betaalde begin 2019 bijna 3 miljoen euro om Zivkovic los te weken bij KV Oostende. In januari van dit jaar werd de geboren Assenaar verhuurd aan Premier League-club Sheffield United, waar hij slechts vijf competitieduels speelde.

Aangezien de competitie op het tweede niveau van China voorlopig niet begint, kreeg Zivkovic toestemming om bij Groningen mee te trainen. Voor de voormalig jeugdinternational is het een terugkeer bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waar hij nog altijd bekendstaat als jongste doelpuntenmaker ooit.

In 2012 maakte de toen pas zestienjarige Zivkovic zijn debuut in de hoofdmacht van Groningen. Hij kwam tot veertig officiële duels en scoorde elf keer, waarna hij de overstap maakte naar Ajax. Bij de Amsterdammers kwam Zivkovic niet uit de verf en na verhuurperiodes bij Willem II en FC Utrecht belandde hij in 2017 bij Oostende.

Hoewel Zivkovic voorlopig alleen meetraint, is Groningen naar verluidt nog wel op zoek naar een nieuwe aanvaller. De Eredivisionist versterkte de voorhoede deze transferperiode al met Patrick Joosten en Arjen Robben, die zaterdag tegen Almere City zijn officieuze rentree maakte als profvoetballer.