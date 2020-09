Doelman Manuel Neuer werd zondag bedolven onder de complimenten na zijn glansrol in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (1-0). Het was volledig aan de Duitser te danken dat Bayern München de nul hield en zegevierde in Lissabon.

PSG had meerdere keren kunnen en misschien wel moeten scoren in Estádio da Luz, maar telkens was daar Neuer die een doelpunt voorkwam. Onder anderen Neymar en Kylian Mbappé vonden de inmiddels 34-jarige doelman op hun weg.

"Beide teams hadden kansen, maar met Neuer hebben wij de beste doelman ter wereld onder de lat staan. Hij heeft ons meerdere keren in de wedstrijd gehouden", zei een lovende Bayern-trainer Hansi Flick op zijn persconferentie.

Niet alleen in het eigen kamp, maar ook bij tegenstander PSG was er veel bewondering voor Neuer. "Het was een beetje competitievervalsing", grapte coach Thomas Tuchel. "Neuer heeft het keepen naar een nieuw niveau getild. Voor ons was hij op het verkeerde moment in topvorm, maar dat is hij eigenlijk al maanden."

Neuer: 'Was niet mijn beste optreden ooit'

Nog geen jaar geleden was er in Duitsland discussie over de positie van eerste doelman bij het Duitse elftal. Criticasters waren van mening dat bondscoach Joachim Löw FC Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen de voorkeur moest geven boven Neuer, maar die discussie is al enige tijd verstomd.

Neuer, die al sinds 2011 voor Bayern München speelt, probeerde bij het Duitse Sky bescheiden te blijven na zijn glansrol in de Champions League-finale. "Ik speelde echt een goede wedstrijd. Maar ik denk niet dat het mijn beste optreden ooit was."

Bestuurslid en Bayern-icoon Oliver Kahn, die tussen 1994 en 2008 onder de lat stond bij 'der Rekordmeister', is net als Flick en Tuchel lovend over Neuer. "Hij maakte twee geweldige reddingen en dat is wat er van een doelman van Bayern wordt verwacht. Die is niet altijd druk, maar staat er als het moet."

Voor Neuer betekende de overwinning op PSG zijn tweede eindzege in de Champions League met Bayern, na eerder succes in 2013. De 92-voudig international van Duitsland heeft inmiddels ook al acht landstitels achter zijn naam staan.