Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic is positief getest op het coronavirus. De 51-jarige Serviër is herstellende van leukemie, waardoor hij tot de risicogroep behoort.

Bologna meldt zondag op de eigen website dat Mihajlovic geen symptomen vertoont en in goede gezondheid verkeert. Hij is vanzelfsprekend wel volgens het protocol twee weken in zelfisolatie geplaatst.

Mihajlovic maakte vorig jaar zomer bekend dat hij is gediagnosticeerd met acute leukemie. Hij onderging in december een beenmergtransplantatie, waarna de doktoren constateerden dat de behandeling aansloeg.

Bologna maakte in juni een mooi gebaar door het contract van Mihajlovic, die in het eerste half jaar van zijn ziekte zijn werkzaamheden grotendeels moest overlaten aan zijn assistenten, met een jaar te verlengen tot medio 2023.

Mihajlovic is sinds januari 2019 de trainer van Bologna. Hij behoedde de club uit Noord-Italië in zijn eerste half jaar met een ijzersterke reeks voor degradatie uit de Serie A en leidde de ploeg in het afgelopen seizoen naar een plek in de middenmoot.

De excentrieke Mihajlovic, die in het verleden speelde bij onder meer Internazionale, Lazio en AS Roma, heeft bij Bologna de Nederlanders Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten onder zijn hoede.