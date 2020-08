De gestaakte oefenwedstrijd tussen Katwijk en FC Eindhoven van zaterdag krijgt mogelijk nog een staartje. De amateurs overwegen juridische stappen tegen de Eerstedivisionist, die voor rust van het veld stapte omdat Katwijk in hun ogen te hard speelde.

Trainer Ernie Brandts van FC Eindhoven stuurde zijn spelers in de 44e minuut naar de kleedkamer na een overtreding van Katwijk-verdediger Raoul Esseboom op Kaj de Rooij. Daarna volgde er nog een flink opstootje langs de zijlijn.

"De irritaties liepen steeds verder op, en de trainer dacht: dit gaat uit de hand lopen. Toen heeft hij besloten ermee te stoppen", zegt technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven zondag tegenover Omroep West.

"Er waren wel een aantal overtredingen die te ver gingen. Maar dat gebeurt in heel de wereld. Er waren zoveel spelers met elkaar aan het bakkeleien, dat de sfeer ernaar was dat het uit de hand ging lopen."

'We voelen ons gepiepeld'

FC Eindhoven gaf er na een afkoelingsperiode de voorkeur aan om niet meer verder te voetballen, maar om terug te keren richting huis, ondanks verwoede pogingen van Katwijk om nog wel een tweede helft af te werken.

"We voelen ons gepiepeld. Wij hebben allerlei kosten gemaakt en ze laten ons gewoon zitten. Wij gaan van de week met onze juristen in overleg", laat technisch directeur Cees Bruinink van Katwijk weten aan het Leidsch Dagblad.

'Het was fel van beide kanten, maar als ik alle berichtgeving lees, lijkt het alsof de boel volledig is ontspoord. En dat is onzin. Beide teams kregen twee gele kaarten en van beide kanten moest de verzorger een keer het veld in."

"Behalve dat we maar een helft hebben gespeeld, zijn er veel kosten gemaakt. Daarbij is er nu een negatieve beeldvorming ontstaan over onze club. Dat kan doorwerken op verschillende vlakken zoals richting potentiële nieuwe sponsors."