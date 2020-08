Terwijl de voorbereiding over de helft is, laten goede resultaten en het dominante spel dat trainer Roger Schmidt in zijn ploeg wil slijpen nog op zich wachten. Toch heeft PSV-aanvaller Cody Gakpo het gevoel dat het de goede kant opgaat.

"Ik denk dat ik voor het hele team spreek als ik zeg dat deze speelstijl erg goed bij ons past", zei Gakpo zaterdagavond na de 1-2-nederlaag in een vriendschappelijk duel met Eintracht Frankfurt. "Natuurlijk heeft het enige tijd nodig om eraan gewend te raken."

Onder Schmidt speelt PSV in een 4-2-4-opstelling, waarbij van de vier aanvallers wordt verwacht dat ze bij balverlies constant druk zetten en de tegenstander geen tijd en ruimte geven om op te bouwen.

Dat vergt hard werk zonder bal. Sinds de eerste training op 20 juli wordt daar stevig op getraind. Gakpo: "We zijn goed begonnen aan de voorbereiding. De intensiteit van trainen is hoog en we zijn met elkaar bezig om de speelstijl onder de knie te krijgen."

Opstelling PSV tegen Frankfurt Unnerstall; Dumfries (39' Baumgartl), Teze, Boscagli (64' Obispo), Mauro (64' Sadílek); Rosario (64' Gutierrez), Thomas (64' Rigo); Ihattaren (84' Ledezma), Malen (46' Hendrix), Lammers (84' Piroe), Gakpo

'Moeten nog leren juiste momenten te kiezen'

De eerste drie serieuze oefenduels van PSV leverden nog geen overwinning op. De Eindhovenaren speelden eerder met een 1-1-gelijk tegen zowel Vitesse als Willem II. En hoewel Schmidt zaterdag zei erg tevreden te zijn over de progressie die zijn ploeg boekt, maakte PSV in het lege Philips Stadion nog geen geweldige indruk tegen Eintracht Frankfurt.

"We moeten nog leren om het juiste moment te kiezen om druk te zetten", vond Gakpo. "Het is natuurlijk wennen, maar ik denk dat we ons snel kunnen aanpassen. We hebben allemaal volwassen spelers, die helder kunnen denken."

Af en toe waren er flitsende combinaties te zien, waarmee PSV razendsnel door de Duitse verdediging kon breken. Ook een dag eerder tegen Willem II kwamen de Eindhovenaren op die manier een paar keer snel voor het doel.

"Bij vlagen zie je echt verzorgd en goed voetbal", zei Gakpo. "Zo kunnen we tot kansen komen."

Circa zeven spelers lijken zeker van basisplaats

De 21-jarige aanvaller maakte zijn derde treffer van de voorbereiding, waarin hij als linksbuiten en als centrale spits speelt. De aanvaller heeft geen voorkeur voor een van de twee posities.

Onder Schmidt is Gakpo een van de circa zeven spelers die zeker lijkt van een basisplaats. Dat kan ook worden gezegd van Mohamed Ihattaren, Donyell Malen, Denzel Dumfries en de weer opgebloeide Pablo Rosario. De momenteel licht geblesseerde Nick Viergever lijkt ook zeker van zijn plek, terwijl de jonge verdediger Jordan Teze zich met goede optredens nadrukkelijk kandidaat stelt voor een plek bij de eerste elf.

Om de overige vier posities wordt nog volop gestreden. Schmidt sprak zaterdag de hoop uit "binnen enkele dagen of weken" nieuwe spelers te kunnen verwelkomen, al zei de trainer ook dat de tot begin oktober geopende transfermarkt door de coronacrisis ingewikkeld is.

Schmidt kan nog verder slijpen aan de speelwijze van PSV in twee vriendschappelijke duels met Hertha BSC en één met VfL Bochum, voordat op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen de Eredivisie begint.

