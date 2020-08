Arjen Robben is zaterdag bij de oefenwedstrijd van FC Groningen op bezoek bij Almere City na vijftien maanden teruggekeerd als profvoetballer. Een reconstructie van een bewogen dag voor de 96-voudig international van het Nederlands elftal.

Het is iets voor 12.30 uur, zo'n anderhalf uur voor aanvang van het duel, als Robben zijn auto parkeert bij het Yanmar Stadion. Hij stapt uit en haalt zijn voetbaltas uit de kofferbak. Gehuld in het tenue van FC Groningen snelwandelt hij richting de hoofdingang. Een groepje dat hem opwacht krijgt nul op het rekest bij het vragen om een selfie. Hij heeft haast, want hij is naar eigen zeggen een beetje aan de late kant.

Wat lang onzeker was (trainer Danny Buijs had donderdag alleen te kennen gegeven dat Robben voorlopig tot de wedstrijdselectie behoorde en er vrijdag na de laatste training een beslissing zou worden genomen) gaat nu dus echt gebeuren: Robben maakt eindelijk zijn langverwachte rentree. Kort nadat de aanvaller in de kleedkamer is aangekomen, communiceert FC Groningen de opstelling: Robben staat in de basis.

"We hopen dat hij door zijn eerste wedstrijdminuten heen gaat komen, dat is toch waar iedereen de afgelopen weken volop mee bezig is geweest. Ik wens dat hij er zelf ook slim mee omgaat vanwege zijn leeftijd en vanwege het feit dat hij een jaar niet heeft gevoetbald. Hij moet nu niet opeens twintig slidings gaan maken", legt Buijs tijdens de warming-up in de stromende regen uit tegenover FOX Sports.

Warming-up doet denken aan Maradona

De warming-up van Robben is een hoogtepunt op zich. Na binnen oefeningen te hebben gedaan op een matje en eventjes te hebben gefietst op een hometrainer, rent hij als eerste speler van FC Groningen het veld op richting de dug-out. Daar krijgt hij een bal toegeschopt, waarna hij ruim een minuut hooghoudt. Met links, met rechts, met de knieën, met het hoofd. Het doet denken aan de legendarische warming-up van Diego Maradona.

Klokslag 14.00 uur mag Robben aftrappen voor zijn eerste wedstrijd sinds 15 mei 2019, toen hij met Bayern München won van RB Leipzig in de DFB-Pokal-finale. Hij laat zien nauwelijks aan kwaliteit hebben ingeboet. Binnen een minuut zorgt hij met een karakteristieke actie voor een vrije schietkans voor Daniël van Kaam en even later zet hij Mo El Hankouri alleen voor de keeper. Hij oogt fit en scherp.

Zoals van tevoren is afgesproken gaat Robben na een half uur naar de kant, onder luid applaus van de paar duizend toeschouwers. De overenthousiaste stadionspeaker roept met luide stem om dat een grootheid is teruggekeerd op de Nederlandse velden. Robben steekt zijn duim op en loopt na op de foto te zijn gegaan met een jonge fan linea recta richting de kleedkamer. Hij gaat niet douchen, maar stapt meteen weer op de hometrainer.

Robben tempert verwachtingspatroon

Terwijl zijn ploeggenoten beginnen aan de tweede helft, geeft Robben aan de rand van het veld interviews voor een drietal camera's. De glimlach verdwijnt niet van zijn gezicht. "Het was superleuk. Ik ben dankbaar voor de ontvangst die ik heb gekregen van het publiek en de fijne woorden van de speaker. Het is mooi dat ik die waardering nog krijg in Nederland", vertelt hij.

Na zich te hebben opgefrist, doet hij ook nog kort zijn verhaal tegenover de schrijvende pers. Daar trekt hij een wat strengere blik als het gaat om het hoge verwachtingspatroon. "Ik kan dat niet voor de buitenwereld bepalen. Ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen, maar we moeten wel realistisch blijven en niet vergeten dat ik 36 ben en een jaar niet heb gevoetbald. Ik ben heel tevreden met de stappen die ik zet."

Nog voor het einde van de wedstrijd, die in een weinig vermakelijke 1-1 eindigt, verlaat Robben het Yanmar Stadion om zo niet in de drukte van het publiek te belanden. Een supporter schreeuwt hem nog wel toe dat hij beter bij PSV had kunnen tekenen. Robben gaat er niet op in. Hij is met zijn gedachten al bij de volgende test. Volgende week zaterdag, thuis tegen Werder Bremen.