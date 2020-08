Voor Kylian Mbappé is er een missie voltooid als hij zondagavond met Paris Saint-Germain de Champions League wint. De Franse aanvaller kwam drie jaar geleden naar Parijs met het doel om de 'Cup met de Grote Oren' te veroveren.

"Dat is precies de reden dat ik naar deze club ben gekomen", vertelt Mbappé op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-finale tegen Bayern München. "Ik heb altijd gezegd dat ik geschiedenis wilde schrijven in het Franse voetbal. Daarvoor hebben we nu de kans."

Bij een overwinning op Bayern pakt Paris Saint-Germain voor het eerst de Champions League en worden de Parijzenaars de eerste Franse club sinds Olympique Marseille in 1993 die het Europese miljoenenbal wint.

"Morgen hebben we de kans om tot het elitekorps toe te treden", beseft de 21-jarige Mbappé. "We kennen onze kwaliteiten, weten hoe groot de club is en hoeveel de club in de loop der jaren is gegroeid."

De afgelopen seizoenen strandde PSG telkens in de achtste finales van de Champions League. In 2018 was Real Madrid te sterk bij de laatste zestien en vorig jaar moest de Franse ploeg zijn meerdere erkennen in Manchester United.

"Sinds mijn komst in 2017 hebben we een aantal teleurstellingen gekend, maar nu staan we in de finale", aldus Mbappé. "Dat laat zien dat zowel het team als ik niet heeft opgegeven. Het zou een echte beloning zijn als we de Champions League met een Frans team kunnen winnen. Dat was mijn missie toen ik hier kwam."

428 Samenvatting Paris Saint-Germain-RB Leipzig (3-0)

'We spelen tegen een grote jongen'

De 34-voudig international realiseert zich wel dat het zondag een bijzonder lastige klus wordt om Bayern te verslaan. De Duitsers boekten in de kwartfinale nog een historische 8-2-overwinning op FC Barcelona.

"Ik heb er altijd van gedroomd om tegen de beste spelers te spelen", zegt Mbappé. "En als je de beste wil zijn, moet je de strijd met hen aangaan. We spelen tegen een grote ploeg. We moeten standvastig zijn, maar ook ons eigen spel spelen."

Mocht PSG de Champions League winnen, dan betekent dat de eerste Europese hoofdprijs voor een Franse club sinds 1996. Toen veroverde de club uit Parijs zelf de Europese Super Cup.

De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begint zondag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.