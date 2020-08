Jordan Teze is een van de positieve verrassingen in de nog moeizaam lopende voorbereiding van PSV. De jonge verdediger heeft het volgens trainer Roger Schmidt in zich om een basisplaats af te dwingen.

"Ik ben zeer tevreden over Jordan, hij maakt een hele goede ontwikkeling door", zei Schmidt zaterdagavond na de 1-2-nederlaag tegen Eintracht Frankfurt.

In dat oefenduel was Teze samen met Cody Gakpo de enige veldspeler bij PSV die negentig minuten mocht blijven staan. In vier van de vijf vriendschappelijke wedstrijden die PSV onder Schmidt speelde, had de twintigjarige verdediger een basisplaats.

"Jordan maakt op mij een heel goede indruk", oordeelde de trainer van PSV. "Natuurlijk kan hij basisspeler worden komend seizoen."

Teze, die vanaf het jongste jeugdelftal bij PSV speelt, debuteerde al in augustus 2018 in het eerste elftal. Hij kwam vooralsnog niet verder dan drie Eredivisie-duels.

Opstelling PSV tegen Frankfurt Unnerstall; Dumfries (39' Baumgartl), Teze, Boscagli (64' Obispo), Mauro (64' Sadílek); Rosario (64' Gutierrez), Thomas (64' Rigo); Ihattaren (84' Ledezma), Malen (46' Hendrix), Lammers (84' Piroe), Gakpo.

Jeugdinternational speelt ook centraal achterin

De jeugdinternational werd door zijn vorige trainers gezien als stand-in voor Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie, maar Schmidt laat Teze ook centraal achterin spelen.

"Vandaag heeft hij het als centrale verdediger goed gedaan en nadat Dumfries geblesseerd raakte, heeft Jordan ook als vleugelverdediger prima gespeeld", vond Schmidt.

De trainer vertelde dat de blessure van Dumfries meeviel. "Hij kreeg een paardenkus (een knietje in het bovenbeen, red.). Over een paar dagen is dat wel over."

Roger Schmidt op de PSV-bank. (Foto: Pro Shots)

Schmidt ondanks nederlaag tevreden over spel

PSV kon voor de derde keer op rij niet winnen in de voorbereiding, maar Schmidt maakt zich daar geen zorgen om. "Dit was een heel goede test voor ons. Frankfurt is een robuuste ploeg, een sterke tegenstander."

De Eindhovenaren kregen slechts een handvol kansen in de thuiswedstrijd, maar desondanks was Schmidt tevreden over het spel. "De ploeg heeft het uitstekend gedaan. Ik heb veel dingen op het veld teruggezien die we vooraf besproken hadden."

"We spelen nu al met een heel andere overtuiging en energie dan in de eerste wedstrijden. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar dat is niet het allerbelangrijkste in de voorbereiding."

Schmidt hoopt nog op versterkingen op middenveld

De trainer hoopt nog wel enkele versterkingen te verwelkomen, met name achterin en op het middenveld. "We willen alleen spelers die ons echt beter maken."

"Het is moeilijk te zeggen wanneer de nieuwe spelers er zullen zijn. Ik hoop dat het binnen een paar dagen of weken is", zei Schmidt. De transfermarkt in de Eredivisie sluit op 7 oktober.

PSV speelt nog tweemaal vriendschappelijk tegen Hertha BSC en één keer tegen VfL Bochum, voor het op 13 september aan de Eredivisie begint met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

