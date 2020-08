Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om met Arsenal de halve finales van de Champions League te bereiken. De Oranje-internationals gingen met hun ploeg in San Sebastián met 1-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain.

Marie-Antoinette Katoto opende na een kwartier de score voor PSG met een volley uit een corner. Zes minuten voor rust kwam Arsenal langszij via een schot in de verre hoek van Bethany Mead.

Een klein kwartier voor tijd bezorgde Signe Bruun de Fransen de winst met een intikker. Miedema speelde de hele wedstrijd bij Arsenal en Van de Donk werd vlak voor tijd gewisseld voor Roord.

Paris Saint-Germain neemt het in de halve eindstrijd op tegen Olympique Lyon. De titelverdediger was in Bilbao met 2-1 te sterk voor Bayern München, waar Lineth Beerensteyn een uur meedeed. Shanice van de Sanden bleef op de bank bij Lyon.

Nikita Parris bracht Lyon enkele minuten voor rust op voorsprong, waarna Amel Majri de marge een kwartier na rust verdubbelde. Carolin Simon maakte even later de aansluitingstreffer voor Bayern, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de Duitsers.

Lineth Beerensteyn speelde een uur mee bij Bayern München. (Foto: Getty Images)

Andere halve finale gaat tussen Barcelona en Wolfsburg

Het Franse onderonsje tussen PSG en Lyon bij de laatste vier wordt woensdag gespeeld in Bilbao. Een dag eerder gaat de andere halve eindstrijd in San Sebastián tussen het FC Barcelona van Lieke Martens en het VfL Wolfsburg van Dominique Janssen.

Barcelona versloeg vrijdag het Atlético Madrid van Merel van Dongen met 1-0 en Wolfsburg liet mede dankzij vier goals van Pernille Harder niets heel van Glasgow City: 9-1.