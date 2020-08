Dick Advocaat is onder de indruk van wat Feyenoord zaterdag liet zien in de gewonnen oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund (1-3) en MSV Duisburg (1-2). De trainer van de Rotterdammers vindt wel dat de duels in het Duitse Duisburg aantonen dat zijn selectie op dit moment te dun is.

De vriendschappelijke wedstrijden duurden ieder weliswaar slechts een uur, maar ze volgden elkaar in rap tempo op. Vrijwel direct na de wedstrijd tegen Dortmund kwam Feyenoord in actie tegen Duisburg en vanwege de geringe opties op de bank speelden veel spelers liefst twee uur achter elkaar.

"Het was een fysieke uitdaging en misschien ook wel een beetje onverantwoord", bekende Advocaat bij Feyenoord TV. "Maar we konden niet anders, want we hebben toegestemd met deze wedstrijden. En we wisten ook niet dat we het zonder een aantal jeugdspelers moesten doen, want dan was het wel makkelijker geweest."

De 72-jarige Hagenaar doelt daarmee op de afwezigheid van talenten Marouan Azarkan, Achraf El Bouchataoui, Ian Smeulers en Jordy Wehrmann. Het viertal zou meegaan op trainingskamp, maar vanwege een positieve coronatest bij de beloften werd besloten om ze allemaal uit voorzorg niet mee te nemen.

Aanvoerder Steven Berghuis maakte zijn rentree bij Feyenoord. (Foto: Getty Images)

'Jongens die terugkomen hebben we nodig'

Opsteker voor Advocaat was de rentree van aanvoerder Steven Berghuis, die de eerste oefenwedstrijden in de voorbereiding miste door luchtwegklachten en tegen Duisburg zijn rentree maakte. Ook keeper Justin Bijlow ontbrak tegen Sparta Rotterdam en FC Twente en maakte in Duitsland zijn eerste minuten van het seizoen.

"Er zijn wat jongens die terugkomen en dat hebben we nodig. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien waarom", aldus Advocaat over zijn krappe selectie. De coach was vanwege de personele problemen alleen maar trotser op de prestaties van zijn elftal in Duisburg.

"Als je met 3-1 van een uitstekende ploeg als Dortmund weet te winnen, met in de eerste veertig minuten goed voetbal, dan ziet dat er positief uit. We moesten het natuurlijk met een beperkt aantal spelers doen en konden niet te veel risico nemen, maar we wonnen die tweede wedstrijd ook. De jongens verdienen complimenten."

Feyenoord reist nu door naar het zuiden van Duitsland. De Rotterdammers spelen komende week in Oostenrijk oefenduels met Arminia Bielefeld en Hamburger SV. Het Eredivisie-seizoen gaat voor Feyenoord op 12 september van start met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.