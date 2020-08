Almere City-speler Thibaut Lesquoy genoot zaterdag met volle teugen van de duels die hij tijdens de oefenwedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen (1-1) uitvocht met Arjen Robben. De Belgische linksback was de directe tegenstander van de routinier die zijn rentree maakte als profvoetballer.

"Het duurde slechts dertig minuten en ik kwam niet heel veel met Robben in de duels, omdat hij telkens rondzwierf op het veld. Maar het was echt fantastisch om tegen hem te mogen spelen. Hij is een geweldige voetballer", zei Lesquoy in het Yanmar Stadion in gesprek met NU.nl.

Robben deed zoals van tevoren was afgesproken alleen het eerste half uur mee. Hij liet daarin zien weinig aan kwaliteit te hebben ingeboet sinds zijn laatste wedstrijd in mei vorig jaar, toen hij namens Bayern München in actie kwam in de DFB Pokal-finale tegen RB Leipzig.

"Iedereen weet natuurlijk wat de kwaliteiten van Robben zijn, maar toch weet hij je altijd te verrassen omdat hij zo intelligent is. Ik was hem ook een keer kwijt en daarna keek hij me aan en wees hij naar zijn oog. Zo van: je bent goed weggekomen, vriend. Dat vond ik wel mooi", aldus Lesquoy.

'Mijn ploeggenoten zweepten me behoorlijk op'

Lesquoy werd deze zomer door Almere City transfervrij overgenomen van F91 Dudelange. Hij speelde voor de Luxemburgers afgelopen seizoen in volle stadions in de groepsfase van de Europa League tegen de latere winnaar Sevilla, maar vond dat niet zo bijzonder als voor half lege tribunes tegen Robben.

"Ik heb inmiddels al tegen aardig wat goede voetballers gespeeld maar Robben is de beste van allemaal. Hij is nog een niveautje hoger dan de rest. Hij is 36 jaar oud, maar dat zou je niet zeggen als je hem zo bezig ziet. Daar heb ik enorm veel respect voor", vertelde Lesquoy.

"Het was een schitterende middag. Ik was vrijdag nerveus, maar vanochtend waren de zenuwen verdwenen en beschouwde ik het als een mooie uitdaging. Iedereen kwam voor de wedstrijd in de kleedkamer nog wel even naar me toe om me erop te attenderen dat ik Robbens tegenstander zou zijn. Ze zweepten me behoorlijk op."

