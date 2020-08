PSV heeft zaterdag zijn eerste nederlaag in de voorbereiding geleden. In het lege Philips Stadion werd het 1-2 tegen Eintracht Frankfurt.

De ploeg van de nieuwe trainer Roger Schmidt kan nog niet overtuigen in de oefencampagne en speelde ook zaterdag matig. Eerder werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen Vitesse en Willem II. Tegen de kleinere Duitse clubs Verl en Uerdingen werd wel met 3-0 gewonnen.

Frankfurt, de nummer negen van het afgelopen Bundesliga-seizoen, kreeg in de eerste helft de beste kans na balverlies van Ryan Thomas op het middenveld. Van dichtbij raakte Dominik Kohr de lat. Tegenvaller voor PSV was de blessure die aanvoerder Denzel Dumfries opliep.

Bas Dost was een van de vele invallers in de tweede helft bij Frankfurt. Hij zag hoe zijn teamgenoot Daichi Kamada kort na rust de openingstreffer binnenknalde: 0-1.

Vlak daarna profiteerde Cody Gakpo van een fout in de Duitse verdediging en schoot hij de gelijkmaker binnen. Uit een vrije trap van Martin Hinteregger kwam Frankfurt al snel op 1-2.

Voor de ploeg van Schmidt resteren er nog drie oefenduels voor de competitiestart tegen FC Groningen. Volgende week zaterdag wordt er tweemaal tegen Hertha BSC gespeeld en op 5 augustus is VfL Bochum de laatste sparringspartner.

Opstelling PSV Unnerstall; Dumfries (39' Baumgartl), Teze, Boscagli (64' Obispo), Mauro (64' Sadílek); Rosario (64' Gutierrez), Thomas (64' Rigo); Ihattaren (84' Ledezma), Malen (46' Hendrix), Lammers (84' Piroe), Gakpo.

FC Twente klopt Go Ahead Eagles

In Enschede won FC Twente de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 2-0. Jesse Bosch opende na iets meer dan een half uur de score met een prachtig afstandsschot en invaller Simon Seppenwoolde besliste de wedstrijd in de slotfase uit een rebound van een schot op de paal van Thijs van Leeuwen.

Voor FC Twente betekende het de derde overwinning in de voorbereiding. Eerder waren de Tukkers te sterk voor de amateurs van Excelsior '31 (3-1) en voor Fortuna Sittard (2-1), waarna ze met 0-0 gelijkspeelden op bezoek bij Feyenoord.

ADO Den Haag en Vitesse speelden op de nieuwe grasmat van het Cars Jeans Stadion met 2-2 gelijk. Peet Bijen opende in de zevende minuut de score uit een vrije trap van Aaron Meijers, maar Oussama Tannane maakte vijf minuten later al gelijk door een penalty te benutten.

Vitesse pakte in de 24e minuut ook de voorsprong via Oussama Darfalou. Het leek lange tijd bij 1-2 te blijven, maar Michiel Kramer bezorgde ADO twintig minuten voor tijd een gelijkspel door een strafschop hard binnen te schieten.

