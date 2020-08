Feyenoord heeft zaterdag in het Duitse Duisburg de Cup of Traditions veroverd. De Rotterdammers boekten op het vriendschappelijke toernooi een knappe zege op Borussia Dortmund (1-3) en waren daarna ook te sterk voor MSV Duisburg (1-2).

Nicolai Jørgensen was tegen Borussia Dortmund de grote man bij de Rotterdammers met twee doelpunten. De spits opende na 21 minuten spelen de score nadat hij alleen voor doelman Roman Bürki was gezet door nieuweling Mark Diemers.

Na de 2-0 van Eric Botteghin - een kopbal uit een hoekschop van Orkun Kökçü - was het woord opnieuw aan Jørgensen. Kökçü stuurde de Deen weg na een snelle overname en die schoot met een droog schot raak in de korte hoek. Dortmund redde nog de eer met de 3-1 van Axel Witsel, waarna Feyenoord-doelman Justin Bijlow in de slotminuut nog een strafschop pakte van Erling Haaland.

De wedstrijd tegen Borussia Dortmund, dat met onder anderen Haaland, Julian Brandt en de Nederlander Immanuel Pherai aantrad, bestond uit twee helften van een half uur. Datzelfde gold voor het duel met MSV Duisburg, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland. Die wedstrijd begon een uur en een kwartier na de aftrap tegen Dortmund.

Feyenoord was verrassend te sterk voor Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)

Berghuis maakt tegen Duisburg rentree

Advocaat koos tegen de gastheer voor vrijwel hetzelfde elftal; alleen Jørgensen verliet het veld voor Róbert Bozeník. Na een kwartier opende Feyenoord de score via Jens Toornstra, die een rebound verzilverde nadat Diemers de paal had geraakt.

Na het eerste half uur mocht Steven Berghuis zijn opwachting maken. De aanvoerder miste de eerste wedstrijden van de voorbereiding vanwege luchtwegklachten. Luciano Narsingh maakte er een kwartier voor tijd nog 0-2 van en het slotakkoord was voor Duisburg, dat scoorde via Sinan Karweina.

Dankzij de overwinningen op Borussia Dortmund en MSV Duisburg is Feyenoord nog altijd ongeslagen in de voorbereiding. De Rotterdammers wonnen eerder van stadgenoot Sparta Rotterdam (3-0) en speelden teleurstellend gelijk tegen FC Twente (0-0).

De Eredivisionist is tot en met zondag op trainingskamp in Duitsland en speelt volgende week nog tegen Arminia Bielefeld (dinsdag) en Hamburger SV (vrijdag) in het Oostenrijkse Kufstein.

Heracles Almelo leed eerder zaterdag een verrassende nederlaag tegen De Graafschap. De Keuken Kampioen Divisie-club was met 1-0 te sterk voor de Almeloërs dankzij een doelpunt van Ralf Seuntjens.

