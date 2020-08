Ajax heeft zaterdag ook de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De Amsterdammers waren op de laatste dag van het trainingskamp in Oostenrijk met 1-4 te sterk voor Red Bull Salzburg.

Trainer Erik ten Hag begon de wedstrijd tegen de Oostenrijkse topclub met veel van zijn sterkste spelers. Donny van de Beek en Sergiño Dest begonnen wel op de bank in de Red Bull Arena, terwijl André Onana in de selectie ontbrak. Het trio wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam.

Ajax schoot uit de startblokken tegen Salzburg en leek de Oostenrijkers een beetje te overrompelen. Na kansen voor Quincy Promes en Zakaria Labyad, die opnieuw in de spits werd geposteerd, zorgde Ryan Gravenberch na drie minuten voor de openingstreffer met een fraaie streep in de bovenhoek.

Lang kon Ajax daar niet van genieten, want amper tien minuten later stond het 1-1. Sékou Koïta werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Maarten Stekelenburg en benutte de penalty zelf. De spectaculaire beginfase was enkele minuten later compleet dankzij Antony, die een voorzet van Dusan Tadic knap in de kruising werkte: 1-2.

Edson Álvarez en Perr Schuurs in actie tegen Salzburg. (Foto: Pro Shots)

Tien invallers bij Ajax na rust

Direct na rust mochten Van de Beek, Dest en Kenneth Taylor hun opwachting maken bij Ajax, terwijl ook Lisandro Martínez, aanwinst Mohammed Kudus, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang, Jurriën Timber en Devyne Rensch in de tweede helft invielen.

Ajax domineerde een groot deel van de tweede helft en liep eenvoudig verder weg bij Salzburg. Aanvoerder Van de Beek zorgde in de 68e minuut met een gekruld schot in de verre hoek voor de 1-3 en de pas zeventienjarige Rensch vergrootte de marge tien minuten voor tijd naar drie met een geplaatst schot in de rechterhoek.

Het duel met Salzburg was het slotstuk van het trainingskamp van Ajax deze week in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. De Amsterdammers wonnen dinsdag al met 0-2 van Wolfsberger AC.

Komende week speelt de ploeg van Ten Hag in eigen land vier oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Ajax begint het Eredivisie-seizoen op zondag 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.