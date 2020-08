FC Groningen-trainer Danny Buijs is blij dat Arjen Robben zaterdag zijn rentree heeft kunnen maken als profvoetballer. Hij was onder de indruk van wat de 36-jarige aanvaller liet zien in het half uur dat hij meedeed in de oefenwedstrijd op bezoek bij Almere City (1-1).

"Ik ben ontzettend blij dat de kop eraf is. Niet vanwege alles erom heen, maar vooral voor Arjen zelf. Hij heeft de club al heel veel opgeleverd in de afgelopen periode, maar we hebben allebei maar één belang en dat is dat Arjen zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen", zei Buijs in het Yanmar Stadion.

Robben kreeg tegen Almere City een vrije rol voorin en maakte in zijn dertig minuten speeltijd een goede en fitte indruk. Hij vond zijn ploeggenoten van FC Groningen af en toe met goede passes en zorgde een paar keer voor dreiging.

"Je kon een aantal keer zien dat hij geniale kwaliteiten heeft en een paar keer dat hij moest wennen aan zijn medespelers of andersom. Dat komt wellicht door het niveauverschil. Sommigen herkennen niet meteen wanneer ze hem gelijk in kunnen spelen en wachten dan te lang. Dat zijn dingetjes die moeten groeien."

'Het heeft wel een hoop energie gekost'

Buijs kreeg in deze voorbereiding bijna dagelijks de vraag wanneer Robben klaar is voor zijn terugkeer. Dat leek vorige week al het geval te zijn, maar de nieuwe aanvoerder haakte op het laatste moment af voor het oefenduel met PEC Zwolle (1-0).

"Het heeft wel een hoop energie gekost. Ik kreeg zoveel vragen over wanneer het nou eindelijk ging gebeuren, wat ook logisch is, maar daar ben ik gelukkig van af. Wij als staf moeten hem nu nog fitter maken zodat hij van zo groot mogelijke waarde voor ons kan zijn."

"De keren dat hij heeft meegetraind en deze dertig minuten hebben bewezen dat we een ongelooflijke topspeler in de gelederen hebben", vervolgde Buijs. "Arjen eist zo enorm veel van zichzelf. Als je kijkt wat hij ervoor over heeft, ook op deze leeftijd bij een club als met alle respect FC Groningen, dat is echt ongekend."