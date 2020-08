De volledige selectie en technische staf van PSV Vrouwen zijn in quarantaine geplaatst, nadat meerdere speelsters en stafleden van de Eindhovenaren positief testten op het coronavirus.

Het is niet bekend om welke speelsters en stafleden het gaat en tot wanneer de selectie in quarantaine moet blijven. PSV meldt zaterdag alleen dat de coronagevallen boven water zijn gekomen door de preventieve tests die periodiek worden afgenomen.

Vanzelfsprekend zal de vriendschappelijke wedstrijd van PSV Vrouwen tegen sc Heerenveen zondag niet doorgaan. Dat duel zou om 12.15 uur beginnen op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie Vrouwen gaat over twee weken van start. Omdat de quarantainetijd doorgaans tien dagen is, komt de eerste speelronde normaal gesproken dus niet in gevaar voor PSV.

De ploeg van trainer Sander Luiten begint de competitie op zondag 6 september met een thuiswedstrijd tegen VV Alkmaar. Bij PSV staan onder anderen keeper Sari van Veenendaal en voormalig Oranje-aanvoerder Mandy van den Berg onder contract.