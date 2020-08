Arjen Robben is dolgelukkig dat hij zaterdag zijn officieuze rentree heeft gemaakt als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller deed zoals gepland een half uur mee in de oefenwedstrijd van FC Groningen op bezoek bij Almere City (1-1).

"De kop is eraf. Het was lekker om weer een wedstrijd te spelen, daar doe je het voor. Ik was blij dat ik eindelijk weer de wei in mocht. Ik kom van ver en ben er nog lang niet, maar ik zet goede stappen", zei Robben in het Yanmar Stadion.

Robben kreeg tegen Almere City een vrije rol voorin en maakte in zijn dertig minuten speeltijd een goede en fitte indruk. Hij vond zijn ploeggenoten van FC Groningen af en toe met goede passes en zorgde een paar keer voor dreiging.

"Ik ben voor een wedstrijd altijd wel een beetje gespannen en dat was dit keer niet anders. Het was bijzonder omdat ik voor de eerste keer weer mocht opdraven. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en geprobeerd vooral plezier te maken."

'In de afgelopen weken ging het soms wat minder'

Robben leek eerder in deze voorbereiding al zijn rentree te kunnen maken, maar hij haakte vorige week op het laatste moment af voor het oefenduel met PEC Zwolle (1-0), omdat hij zich er nog niet klaar voor achte.

"In de afgelopen twee weken ging het fysiek soms wat moeizamer, maar dat is logisch. Het zou mooi zijn als ik dit seizoen alle 34 wedstrijden speel, maar het zal vast een keer voorkomen dat ik er niet bij ben."

"Het is voor nu een kwestie van wennen. Ik ga mezelf niet helemaal gek en druk maken. Mijn algemene fitheid is er, voor mijn leeftijd ben ik heel fit qua conditie en kracht. Toch moet ik mijn lijf, de pezen en spieren, goed in de gaten blijven houden."

Robben krijgt in de komende weken nog twee kansen om wedstrijdritme op te doen. FC Groningen oefent op 27 augustus tegen Werder Bremen en op 6 september tegen Arminia Bielefeld. De competitiestart is op 13 september tegen PSV.