Harry Maguire is vrijgelaten uit een cel in Griekenland. De aanvoerder van Manchester United werd donderdag tijdens zijn vakantie op het eiland Mikonos naar verluidt gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een vechtpartij.

Manchester United bevestigt zaterdag dat Maguire na twee dagen in de cel weer op vrije voeten is. Nadat hij voor de rechtbank verscheen, is de zaak opgeschort, zodat de juristen en advocaten het dossier verder kunnen onderzoeken. Zij zullen op 25 augustus reageren op de zaak.

Engelse en Griekse media schrijven dat de 27-jarige Maguire op Mikonos met twee anderen werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij, nadat ze ook politieagenten zouden hebben aangevallen.

De advocaat van Maguire, Constantinos Darivas, ontkende alle aantijgingen tegen zijn cliënt eerder al tegenover Griekse media. De verdediger van Manchester United verkeert volgens Darivas in goede gezondheid. Hij heeft ook volledig meegewerkt aan het onderzoek van de Griekse justitie.

Maguire stapte vorig jaar voor een transfersom van bijna 88 miljoen euro over van Leicester City naar Manchester United, waarmee hij de duurste verdediger aller tijden is. Hij speelde tot dusver 26 interlands voor het Engelse nationale elftal.